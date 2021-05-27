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Кремль анонсировал совещание Путина по высокоточному оружию
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Президент Владимир Путин в четверг проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике. Разговор будет посвящен высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня пройдет заключительное совещание из серии совещаний под председательством Владимира Путина по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня планируется подробно обсудить современные виды оружия – это высокоточное оружие большой дальности, а также обсудить вопросы военно-транспортной авиации», – передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля добавил, что также планируется подвести итоги всей серии совещаний по развитию ОПК. «Кроме того, Путин продолжит по отдельности контакты с военачальниками», – заключил пресс-секретарь, подчеркнув, что российский лидер продолжает работать в Сочи.
Ранее Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.
Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения
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Президент Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем.
«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», – сказал он на совещании ОПК в Сочи, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок.
«Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», – сказал глава государства.
По его словам, в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота.
«Вот мы вчера говорили и по другим видам и родам войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», – сказал Путин.
Также он попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.
Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.
Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США
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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена явно не рассматривает Россию как региональную державу, скорее, она воспринимает РФ как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать.
«Выражая большую заинтересованность в саммите с [президентом России Владимиром] Путиным, администрация [Джо] Байдена, в отличие от [Барака] Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с [Михаилом] Горбачевым и [Борисом] Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США», – отметил сенатор.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка.
Во вторник 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества?
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Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам».
«Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul.
«А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses.
«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest.
Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи.
«Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев.
Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава.
Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».
Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Белоруссии и России, как мы будем двигаться дальше», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.
Он также отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем между Минском и Москвой. «По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется.
Лукашенко предложил Байдену и Путину обсудить Белоруссию в Минске
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Минске для того, чтобы обсудить Белоруссию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно», – цитирует БелТА Лукашенко.
Он отметил, что предстоящая встреча президентов России и США бурно обсуждается в СМИ, было заявлено, что среди прочего главы государств хотят обсудить Украину и Белоруссию. «Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден, – Путин-то в теме, – будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», – белорусский лидер.
По его словам, если Путин и Байден так хотят обсудить Белоруссию, то им лучше сделать это в Минске. При этом Лукашенко высказал уверенность, что его российский коллега с удовольствием приедет в республику.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что чудес от встречи президентов России и США в Женеве вряд ли стоит ждать.
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленный на реализацию ряда инициатив из его послания парламенту.
Закон устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей), передает ТАСС.
Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.
Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании.
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита России и США
По итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что по итогам саммита не планируется подписание каких-либо документов.
«После того, как вчера уже было финализировано и формализировано решение о проведении саммита, сейчас, я думаю, в ближайшие дни наступит время для контактов по линии или дипломатических ведомств или администраций [глав двух государств] с тем, чтобы все логистические вопросы и важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были обсуждены», – добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что чудес от встречи президентов России и США в Женеве вряд ли стоит ждать.
Путин освободил часть призывников от обязательной медкомиссии
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии, передает РИА «Новости».
Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
В Кремле назвали экономику Белоруссии одной из возможных тем встречи Путина и Лукашенко
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече 28 мая проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что обычно президенты «информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран», потому «я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии», передает РИА «Новости».
Далее все будет зависеть «от постановки вопроса, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос».
Встреча президентов состоится в пятницу, 28 мая, в Сочи, заявлений по итогам не планируется. «У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», – пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, по итогам саммита Евросоюза было объявлено, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «извинения» российского лидера Владимира Путина перед белорусским коллегой Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью.
«Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», – сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.
Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение лидеров третьих стран «не совсем принято в международной практике» и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ «скорее фигурой речи». «Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения», – подчеркнул пресс-секретарь президента, передает ТАСС.
Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые со ссылкой на Лукашенко сообщили, что Путин якобы принес извинения своему белорусскому коллеге за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом.
Песков также добавил, что в Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует главу России об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой. «Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой», – рассказал Песков.
Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов. «Но на этот раз, конечно, я думаю, что президент Лукашенко все же информирует президента об истории с самолетом. Конечно же, наверняка, будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
Путин рассказал историю создания центра имени Димы Рогачева
Решение создать клинику для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями является очень личным, его создание ускорило знакомство с больным лейкозом мальчиком Димой Рогачевым, рассказал президент Владимир Путин.
«Понимаю, какие, в прямом смысле слова, жизненно важные темы вы обсуждаете. Ваша встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Глава государства вспомнил историю создания этого центра. По его словам, он открылся 10 лет назад. Путин признался, что для него это и личная история, потому что встреча «с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым – жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком».
Также президент отметил, что этот центр был построен вместе с немецкими и другими зарубежными партнерами, оснащен всем необходимым для лечения и для научных исследований. «И по праву назван именем ребенка, который мечтал о такой больнице», – сказал президент.
По словам Путина, власти продолжат улучшать систему медпомощи детям с онкозаболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Глава государства отметил, что за последние четыре года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%, в том числе увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга – только в прошлом году их было сделано 667.
«Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении», – заверил он.
Кроме того, президент отметил, что в следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России – в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
«От этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит, будущее нашего государства. Другая важнейшая задача – поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболевании крови, иммунной системы», – сказал Путин.
Напомним, что крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии был создан в 2005–2011 годах на базе НИИ детской гематологии Минздрава. Владимир Путин предложил присвоить новому детскому лечебному центру имя Димы Рогачева, больного лейкозом мальчика, который в 2005-м приглашал президента на блины. После встречи глава государства принял решение создать в Москве специализированный детский онкоцентр. Дима не дожил до открытия Центра, он умер в 2007 году.
Ранее врачи Центра имени Димы Рогачева рассказали о новых методах лечения тяжелых детских заболеваний.
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи проекты в энергетике и продвижение интеграции
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят 28 мая в Сочи совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
«28 мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена
Место встречи в Женеве президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 16 июня пока не определено, она может пройти «в любом отеле и в любом здании», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что пока он не может подтвердить определенное место встречи президентов, так как еще «не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет», передает РИА «Новости».
«Она может пройти в любом отеле и в любом здании (...) Так можно перечислять все гостиницы в Женеве», – добавил он.
Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, может ли встреча Путина и Байдена пройти в отеле «Интерконтиненталь» в Женеве.
Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.