Кремль анонсировал совещание Путина по высокоточному оружию

Президент Владимир Путин в четверг проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике. Разговор будет посвящен высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня пройдет заключительное совещание из серии совещаний под председательством Владимира Путина по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня планируется подробно обсудить современные виды оружия – это высокоточное оружие большой дальности, а также обсудить вопросы военно-транспортной авиации», – передает ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что также планируется подвести итоги всей серии совещаний по развитию ОПК. «Кроме того, Путин продолжит по отдельности контакты с военачальниками», – заключил пресс-секретарь, подчеркнув, что российский лидер продолжает работать в Сочи.

Ранее Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.