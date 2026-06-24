Госдума приняла закон о безопасности компьютерной информации и ИКТ

Tекст: Дарья Григоренко

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтении соответствующий документ. Согласно нововведениям, в федеральном законе закрепляется новое основание для профилактики правонарушений – «обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».

В сопроводительных материалах отмечается, что реализация инициативы поможет снизить ущерб от преступлений с использованием ИКТ. Это должно принести ощутимый экономический эффект как гражданам, так и государству. Закон вступит в силу сразу после официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о развитии системы профилактики киберпреступлений.

В начале июня депутаты одобрили документ с новыми мерами защиты граждан от интернет-мошенников.

В январе помощник секретаря Совета безопасности РФ сообщил о подготовке новой редакции доктрины информационной безопасности.