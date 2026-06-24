Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Госдума приняла закон о безопасности компьютерной информации и ИКТ
Российский парламент расширил перечень направлений профилактики правонарушений, включив в него обеспечение безопасности компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.
Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтении соответствующий документ. Согласно нововведениям, в федеральном законе закрепляется новое основание для профилактики правонарушений – «обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».
В сопроводительных материалах отмечается, что реализация инициативы поможет снизить ущерб от преступлений с использованием ИКТ. Это должно принести ощутимый экономический эффект как гражданам, так и государству. Закон вступит в силу сразу после официального опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о развитии системы профилактики киберпреступлений.
В начале июня депутаты одобрили документ с новыми мерами защиты граждан от интернет-мошенников.
В январе помощник секретаря Совета безопасности РФ сообщил о подготовке новой редакции доктрины информационной безопасности.