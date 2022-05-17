Автобусы предположительно со сдавшимися боевиками с «Азовстали» выехали из Мариуполя

Колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.

В течение нескольких часов до начала движения колонны в районе завода «Азовсталь» не было слышно ни одного выстрела и взрыва, автобусы отправились на выезд из Мариуполя, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что за сутки на «Азовстали» оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным.

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