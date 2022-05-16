Школьников и студентов из ЛНР и ДНР пригласили участвовать в конкурсе «Большая перемена»

В 2022 году школьники и студенты колледжей из ДНР и ЛНР смогут впервые участвовать во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Победители получат денежные призы для саморазвития и образования, дополнительные баллы для поступления в вузы и поедут на финал в Международный детский центр «Артек».

На площадке студии Российского общества «Знание», состоялась презентация Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) для 500 школьников и студентов колледжей Донецкой и Луганской народных республик. Встреча прошла в формате телемоста из ЛНР, ДНР и Крыма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурс «Большая перемена» проходит под лозунгом «Здесь не оценивают, а ценят». В нем могут принять участие ученики с 5 по 10 класс и студенты колледжей. Регистрируйтесь, принимайте участие, и никакие препятствия вас не должны останавливать. Даже если вы не дойдете до финала, то уже участие в конкурсе даст вам многое. Это и возможность узнавать что-то новое, и общение со сверстниками из разных регионов. Это большое движение, большая семья, которая объединена одной целью – развитием своих талантов, своих возможностей», – заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он также добавил, что в просветительские инициативы проекта «Россия – страна возможностей», «Большой перемены», общества «Знание», и Российского исторического общества активно вовлекаются школьники из ДНР и ЛНР. Кроме того, 20 мая в Донецке пройдет телемост, в ходе которого обсудят проведение и нюансы ЕГЭ, а 10 июня состоится открытый урок про олимпиадное движение для школьников ДНР и ЛНР.

По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуеваевой победители конкурас получают различные призы: путешествие по России, денежные призы для саморазвития и образования, дополнительные баллы для поступления в вузы, а также возможность отправиться на финал в легендарный Международный детский центр «Артек».

Ксения Разуваева также рассказала, что сами участники создали по всей стране региональные команды «Большой перемены» и вместе проводят тематические мероприятия и акции, к которым теперь смогут присоединиться ребята из ДНР и ЛНР.

О «Большой перемене» в студии в Донецке рассказал Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«В конкурсе вы можете пробовать себя в самых разных областях, эту возможность нельзя переоценить. «Большая перемена» позволяет выбирать в процессе участия в конкурсе самые разные направления своего развития. Может быть, вы попадете в конкурс математиком, а выйдете и увлечетесь волонтерством, потому что почувствуете, что это ваше призвание. В этом и есть суть «Большой перемены», с которой большие перемен ждут каждого из вас», – сказал Сергей Новиков.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил: «Возможности, которые открывает конкурс, очень важны для детей Донбасса. «Большая перемена» – это сообщество, в котором дети, подростки и преподаватели постоянно развиваются и делают этот мир лучше. Я призываю ребят из Донецкой народной республики регистрироваться и участвовать в «Большой перемене». Вы необычные дети, вы многое пережили, но теперь вы в большой семье, и я очень за вас рад!».

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что дети Луганска последние несколько лет были ограничены в участии в конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, но теперь они тоже смогут проявить себя и стать частью сообщества.

«Я уверен, что ребята Луганской народной республики зарегистрируются на платформе «Большой перемены» и примут самое активное участие в проекте. Ведь это возможность не только состязаться, но и найти новых друзей, воплотить в жизнь свои идеи, отправиться в путешествие по России», – отметил Леонид Пасечник.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.