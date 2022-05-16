В РПЦ выразили опасения по поводу выселения монахов со Святой Горы Афон

Русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы, акцию свяжут с предстоящим в конце мая визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон, заявил секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов.

«Планируется визит патриарха Варфоломея на Афон в конце мая, и, возможно, это совпадет с полицейской акцией, которую уже проводили полицейские Греции в отношении несогласных с политикой Варфоломея монахов монастыря Эсфигмен», – цитирует ТАСС священника.

По его словам, в РПЦ опасаются, что подобное выселение с применением силы, с применением спецсредств, возможно, такое же грозит и русскому монашеству, русским монахам Афона.

Он отметил, что политическая власть над Афоном принадлежит властям Греции. «Патриарх Варфоломей недавно посещал Грецию и встречался с премьер-министром, получил от него, согласно прессе, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона», – добавил представитель ОВЦ.

Ранее сообщалось, что антиканонические действия Константинопольского патриархата разделили Святую гору Афон на сторонников «по послушанию» патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны.

До этого афонские старцы обвинили константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви. Кроме того, игумены монастырей Святой горы попросили паломников Украинской православной церкви оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ.

Напомним, 6 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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