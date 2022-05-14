Букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской

Опубликовано видео из бомбоубежища «Азовстали»

Российские СМИ опубликовали редкие кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали». Съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты «Азова» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.

Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: «Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны». Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям, передает РИА «Новости».

Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.

Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению «Пост №2», рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.

Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.

За этим помещение идет «Пост №3», здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины «О гражданской обороне». Тут же и инструкция на русском, она гласит: «Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования».

После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: «Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха «Азоствали». Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр». На полках – пустые старые коробки с надписями «Сухари» и «Сахар».

Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации.

«Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов», – гласит инструкция.

Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью «Во имя мира» и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода «Азовсталь».

В Кремле ранее подчеркивали, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.

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