Что означает загадочный символ на российской военной технике?

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22 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 10:56  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Украина послала диверсантов на смерть в Россию

Украинская БМП не успела вывезти проникших через границу диверсантов кадр из видео
Российские и украинские военные впервые вступили в официально подтвержденный бой. Он произошел на территории Ростовской области. Предыдущее столкновение было в 2016 году на границе в районе Крыма, но тогда в перестрелку были вовлечены лишь пограничники. Сейчас ВСУ потеряли не только бойцов, но и бронетехнику. Какие задачи выполняли на территории России украинские диверсанты? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Общество не обязано финансировать собственное разрушение

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей? Подробности...

Мы присутствуем при рождении нового постукраинского мира

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента. Подробности...
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Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Подробности...
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Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

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Канада отменила демократию

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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Что означает загадочный символ на российской военной технике?

    		    22 февраля 2022, 10:54
    Фото: Тoparmy/YouTube
    Текст: Виктор Сокирко

    Социальные сети переполнены фотографиями российской военной техники, размещенной вблизи украинских границ. Многие из образцов этой техники имеют на борту опознавательные знаки виде латинской буквы «Z». Что означает этот символ и почему он мог появиться?

    Если коротко - таким образом военные идентифицируют принадлежность машин к той или иной части или соединению (объединению) Вооруженных сил.

    Все боевые машины Вооруженных сил РФ должны иметь свои тактические номера и прочие опознавательные знаки, позволяющие определить их принадлежность. Они могут быть в виде разнообразных геометрических фигур. Чаще всего это круг, треугольник или квадрат, с цифрами, буквами или рисунками внутри. Как правило, они небольшого размера и предназначены в большей степени для понимания командиров, чтобы отличить свой танк от машины из соседнего подразделения. В боевой обстановке, скажем, при наступательных действиях эти знаки уже не имеют особого значения, а противник их попросту не видит.

    Подобное предназначение и у бортовых номеров, которые наносятся на башню или корпус техники. Они по-прежнему трёхзначные, как и у танка Т-34 «Рудый» из польского сериала «Три танкиста и собака», носившего номер «102».

    В цифрах также «зашифрована» принадлежность и порядковый номер, при этом в одном полку он может быть одинаковым как у танка, так и БМП. Цвет опознавательных знаков и номеров меняется по сезону, чтобы контрастировать с общей окраской машины – летом он белый, при зимнем камуфляже – чёрного или красного цвета.

    Но что в этом контексте означает обозначение «Z»? Сами российские военные расшифровывать такую «маркировку» на своей боевой технике не спешат - по крайней мере публично. Многие из них и сами не догадываются, почему поступила команда нанести опознавательные знаки в виде буквы «Z» в обрамлении квадрата. «Чем запутаннее, тем лучше, главное, чтобы враг не догадался», – считают в армии, не вдаваясь в смысл подобной творческой мысли командования.

    Можно предположить, что буква «Z» - указание принадлежности техники к определенному военному соединению или объединению. Например, есть сведения, что вся техника, помеченная буквой «Z» - из состава Западного военного округа ВС РФ. При этом само слово «запад» на английском это «west», но изготовить трафарет под букву «дабл ю» – «W» гораздо сложнее в полевых условиях, а так махнул пару раз кистью и нарисовал «зет в квадрате». Опять же «зет» применительно к «западу» гораздо проще для восприятия российского солдата, а русская буква «З» похожа на тройку – цифру 3.

    К слову, система опознавательных знаков была описана ещё в Боевом уставе сухопутных войск в редакции 1982 года, в котором основной упор делался на соблюдение секретности. В российской армии в этом отношении с тех попр мало что изменилось, в том числе для затруднения определения разведкой противника принадлежности боевой техники. С этой целью регулярно меняются и тактические обозначения, наносимые на машины.

    Так что буква «Z» на российской броне вскоре может поменяться на какую-то другую маркировку.

    «В ходе боевых действий в Чечне опознавательные знаки и бортовые номера на российских вертолётах и бронетехнике зачастую закрашивались, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий полковник запаса Владимир Попов. – Своих не перепутаешь, а вот боевики зачастую устраивали персональную охоту за наиболее «вредными», по их мнению, экипажами, поэтому их приходилось маскировать. А вот десантники, наоборот, подчеркивали свою принадлежность эмблемой ВДВ и флагом войск на своих позициях. Тогда же появился и волк на технике 45-го полка спецназа ВДВ. Вначале он был неофициальным символом этого подразделения, а потом «волчок» прижился и сейчас красуется на официальной эмблеме бригады».

    В советские времена военная техника помимо установленных опознавательных знаков и бортовых номеров имела дополнительные отличия в заграничных группах войск – Восточной Германии, Польше, Чехословакии и Венгрии. Там на кабины автомобилей и боевой техники наносился красно-белый круг, с красной звездой на белом фоне и белыми буквами «СА» на красном.

    Был свой «опознаватель» и у пограничной авиации, большей частью на вертолётах. Выглядел он в виде белой полосы по задней части бортов и грузовых кабин. Здесь можно предположить, что замеченные сейчас в Крыму военные грузовики с белой полосой на капоте принадлежат именно пограничной службе. Впрочем, таким образом можно отметить и любое армейское подразделение – кто знает, тот поймёт.

    Сейчас на российской боевой технике, помимо утвержденных опознавательных знаков и бортовых номеров, допускается нанесение лишь эмблемы Вооруженных сил РФ – красно-белой звезды. Все остальные символы – только для парадов, а дополнительная маркировка – для учений.

    «Нанесение эмблем на военной технике предусмотрено лишь для участия в парадах, – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт военно-геральдической службы Сергей Турчев. – Есть на этот счёт соответствующий приказ министра обороны. Исключением можно назвать боевую авиацию, где допускается символика ВКС на борту. Плюс у нас все стратегические бомбардировщики Ту-160 являются именными, с соответствующей надписью на фюзеляже.

    Знаки отличия разрабатываются непосредственно в войсках с учетом специфики того или иного подразделения, потом их приводят в соответствие с геральдическими требованиями российской армии и лишь затем утверждают. Но они предназначены лишь для торжественных мероприятий, тех же парадов, но никак не для боевых действий, где маскировка имеет большое значение.

    Буква «Z», которую сейчас разглядели вблизи Украины на российской технике, отношения к ним не имеет – это лишь временный опознавательный знак, для служебного пользования. Искать в нём какой-то особый потайной смысл не имеет значения, это лишь знак идентификации».


     
     
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