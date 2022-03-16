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Избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине задержан в Севастополе
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Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся», – сказала Волк.
Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», – передает ТАСС слова Волк.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
.
Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Правительство Грузии решило подать в суд на президента страны
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Правительство Грузии подает иск в КС Грузии против президента Саломе Зурабишвили в связи с возможными нарушениями ею положений конституции страны, заявил политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, речь идет об осуществлении президентом несогласованных с правительством зарубежных визитов, а также об ее отказе утвердить кандидатуры ряда послов.
Осуществление внешней политики Грузии по Основному закону возложено эксклюзивно на правительство.
Если президент направляется за рубеж, то необходимо согласие кабмина.
Накануне Саломе Зурабишвили сказала, что правительство не соглашалось на ее визиты, поэтому она поехала на днях в Париж и Брюссель, где провела встречи на высшем уровне, самостоятельно.
Пока неизвестно, инициирует ли правящая партия процедуру импичмента президента, которая избрана в 2018 году на шесть лет.
Это зависит от решения Конституционного суда.
Оппозиция утверждает, что правящая партия не стерпела критики президента, которая звучала в понедельник в парламенте во время ежегодного послания, поэтому решила отомстить.
Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе заявил, что «Грузинская мечта» саботирует политику президента и хочет усадить ее под домашний арест, напугать».
По его словам, если будет запущена процедура импичмента, то правящая партия не наберет необходимых двух третей голосов депутатов в 150-местном парламенте.
Глава МИД Ирана сообщил о просьбе Кулебы передать послание Лаврову
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать главе МИД России Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.
Абдоллахиан заявил по итогам переговоров с Лавровым, что накануне он «провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и он меня попросил передать господину Лаврову такое послание, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании», передает РИА «Новости».
«Понимая важные корни этих событий, считаем, что это нужно урегулировать политическим путем. Мы против войны в Афганистане, Йемене и других странах. Мы не считаем, что война является решением на Украине (...) корни этих событий мы понимаем и те переговоры, которые прошли между моим коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины (...) они продолжаются по видеоконференции, мы поддерживаем», – сказал глава МИД Ирана.
Он также заявил, что события на Украине не влияют на переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, «Россия не создает никаких препон для достижения этой договоренности».
В свою очередь, Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран: «Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время».
Напомним, что глава МИД Ирана находится с визитом в Москве.
Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
Политолог сказал об позиции Китая в отношении России
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«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.
«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.
Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.
Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.
При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
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Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР
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Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.
«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.
Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.
Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.
По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.
Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.
Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.
В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», – цитирует РИА «Новости» Ле Мэра.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ПАСЕ проигнорировала заявление России о решении выйти из Совета Европы
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров организации рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ.
«Мнение» принято», – объявил в финале заседания спикер ПАСЕ Тини Кокс. Утвержденная резолюция ПАСЕ, носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС.
Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что РФ «совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации». Ассамблея по рекомендации политического комитета призвала также Бюро ПАСЕ «приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности».
При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из Совета Европы. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».
Накануне генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Во вторник глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.
В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В отношении ворвавшейся в эфир программы «Время» женщины начата доследственная проверка
Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая прорвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на Первом канале, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)», – передает ТАСС сообщение источника.
Отмечается, что административное дело в ее отношении возбуждать не стали, материалы переданы в Следственный комитет.
СПЧ: Управление ООН по делам беженцев заинтересовалось нарушениями со стороны ВСУ
Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и планирует направить информацию в головной офис, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
«Совет продолжает рассылку материалов с информацией о нарушениях прав человека ВСУ и националистическими батальонами... Реакция получателей пока сдержанная: в основном поступают уточняющие вопросы технического характера. Вместе с тем материалами заинтересовались в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве и выразили намерение направить их в головной офис», – говорится в сообщении пресс-службы СПЧ в Telegram-канале Совета.
Ранее сообщалось, что СПЧ начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека ВСУ и нацбатальонами.
Власти США озадачило начало торговли нефтью в юанях
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Администрация Соединенных Штатов оставила без комментариев появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Китай.
«Позвольте мне проконсультироваться по этому поводу с Министерством финансов США. Хороший вопрос. Не видела сообщение на этот счет. Проконсультируюсь [с экспертами американского финансового ведомства]», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Как отмечают источники The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.
Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будут устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, подчеркнуло издание. Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов», – сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
В то же время источник издания в американской администрации назвал идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной». По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом существовала более явная напряженность, обусловленная убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
Кроме того, оплата крупных поставок нефти в юанях якобы может пошатнуть экономику королевства, валюта которой – риал – привязана к доллару. По свидетельству издания, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предостерегают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический эффект.
Кроме того, в понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупиях и рублях). На этом фоне в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной мировой валюты.
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», – цитирует его РИА «Новости».
Зеленский в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести. В то же время он назвал опасения членов альянса из-за угрозы третьей мировой войны «самогипнозом».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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