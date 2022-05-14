Центральный рынок заработал в Мариуполе

В Мариуполе начала работу главная городская торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами питания, также здесь можно приобрести хозяйственные товары.

В городе уже заработали три рынка: «Денис» на МКР Восточный, «Юмовила» на 17-м микрорайоне и «Эко-Рынок» на улице Писарева 28.

По словам замглавы администрации Мариуполя по экономике и финансам Евгения Бодягина, пока другие рынки города находятся в стадии подготовки к работе, их руководителям необходимо обращаться в администрацию города для оформления новых документов, позволяющих возобновить работу их предприятий, передает Telegram-канал «Новый Мариуполь».

На мариупольских рынках могут работать две группы предпринимателей: непосредственно субъекты предпринимательской деятельности (СПД), имеющие установленные республиканские документы на право осуществления торговли на территории республики, а также владельцы личных подсобных хозяйств, обратившиеся в администрацию и получившие там соответствующую справку, позволяющую им осуществлять торговлю в городе.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе возобновилась подача электричества.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будут восстанавливать Мариуполь.

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