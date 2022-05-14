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Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
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При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
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Немецкая СДПГ призвала пересмотреть политику в отношении России
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Политику в отношении Москвы необходимо пересмотреть, решение конфликтов через диалог больше не работает, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен.
Эскен заявила в интервью Funke Mediengruppe, что «решение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразования с помощью торговли», передает Deutsche Welle (издание внесено в список СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД).
Отметим, что в СДПГ также входят канцлер Германии Олаф Шольц и его предшественник на этом посту Герхард Шредер.
По словам Эскен, власти России якобы «попирают международное право, договоры, доверительное сотрудничество»: «Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу».
Сопредседатель СДПГ подчеркнула, что в будущем в Германии «больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей».
Ранее Германия собралась сократить зависимость от российских энергоресурсов «до нуля».
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Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
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«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
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«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях
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Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.
«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.
В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.
Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
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Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Газпром прокомментировал предложение Украины о переносе части транзита газа
Перенос объемов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – передает РИА «Новости» слова Куприянова.
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявили, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая. Там предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
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Нафтогаз пригрозил Газпрому арбитражем в случае отказа оплаты транзита
НАК «Нафтогаз Украины», которая сообщила Газпрому, что больше не может продолжать транзит газа через территории, которые Украина не контролирует, и предложила сменить точку входа, ожидает продолжения оплаты Газпромом транзита при любом его решении, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером (председатель правления Газпрома Алексей Миллер) подписали транзитный контракт с положением «качай или плати». Поэтому подавать ли газ для транзита – это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту», – передает «Интерфакс» сообщение Витренко.
По его словам, если оплаты не будет, «то выглядит так, что должен быть новый арбитраж».
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая. Там предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что перенос объемов газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» технологически невозможен, распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии, украинской стороне это известно.
Газпрому запретили транспортировать газ через Польшу по «Ямалу – Европе»
Газпрому теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«В соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступления форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Газпром: Украина существенно ограничила транзит газа из России
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Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность снабжения топливом, заявили в Газпроме.
При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину снизились на 25% по сравнению со вторником, сообщает РИА «Новости».
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний
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Всего 20 европейских компаний открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок газа из России, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что еще 14 компаний запросили перечень документов для открытия таких счетов, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях.
До этого немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
-
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В Кремле заявили о невозможности попавших под санкции компаний участвовать в поставках газа
Иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У представителя Кремля уточнили, как внесение 31 компании в санкционный список отразится на поставках газа в Европу.
«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены», – передает слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что «эти компании не могут больше участвовать в процессе» поставок газа из РФ.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Цены на газ в Европе ускорили рост
Стоимость газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Так, цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растет с самого открытия торговой сессии. Утром она составила 1085,8 доллара (+6,4% к расчетной цене среды – 1020,7 доллара). Далее котировки ускорили темпы роста – до максимальных 1233,9 доллара (+20,9%). Стоимость сохраняется выше 1200 долларов и растет почти на 20%, передает РИА «Новости».
Котировки начали значительно расти 10 мая после сообщения «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с утра 11 мая.
Напомним, правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России.
Жители Болгарии возмутились скульптурой украинской матери в Софии
Жители болгарской Софии выразили свое возмущение после появления в Княжеском саду напротив памятника Советской армии скульптуры под названием «Крик украинской матери».
Открытие проходило под усиленным контролем полиции, поскольку «Крик украинской матери» в болгарском обществе не вызвал симпатии, пишет ФАН.
Местные жители выразили свое недовольство в соцсетях и на сайте местного СМИ – имеется множество комментариев к посвященной памятнику публикации издания «Факти.бг».
Так, люди интересовались, где в таком случае «русская мама», назвав установку скульптуры политически некорректным решением.
«Напротив украинского посольства тогда постройте памятник «Плач Русской Матери из Донецка, Луганска и Одессы!» – написал один из комментаторов.
Другой предложил «поставить еще несколько памятников и молиться: «Крик донецкой матери», «Крик вьетнамской матери», «Крик иракской матери», «Крик сербской матери», «Крик сирийской матери» и так далее».
При этом некоторых болгар «Крик украинской матери» по-настоящему напугал своим внешним видом. Пользователи сравнили образ женщины с «беззубым бабуином» и «Байденом в платье», предложив номинировать скульптуру на премию «Пугало года».
«Снимите это чучело, чтобы дети не вздрагивали, проходя мимо», – попросили в комментариях.
При этом кто-то иронично отметил, что через 25 лет этот памятник снесут так же, как сейчас это происходит с мемориалами памяти Советской армии. Более того, жители Болгарии напомнили о поведении украинских беженцев, которые им «сели на голову».
«Вместо того, чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы ставим им памятник», – заметил один из пользователей.
Болгары уже не в первый раз выражают недовольство «привилегированным положением» украинцев. Граждане регулярно выходят на акции протеста против прибывающих в страну беженцев.
Тем временем в России в начале прошлого месяца в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы.
В различных городах России стали появляться баннеры и муралы с изображениями бабушки с советским флагом. Подобные рисунки появились в российских городах, например, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в Воронеже ко Дню Победы.
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