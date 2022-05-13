Латвия объявила Балтийское море территорией НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в комментарии газете Financial Times по поводу планов Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс заявил, что Балтийское море «становится морем НАТО».

Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, в котором пообещали «как можно быстрее» ратифицировать заявки Финляндии и Швеции. Это укрепит собственную безопасность этих стран и потенциал для отражения любого нападения, подчеркнули главы внешнеполитических ведомств этих республик, передает ТАСС.

«Балтийское море становится морем НАТО», – приводит FT заявление Ринкевича.

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В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «это очень четкое послание о том, что северная часть Европы является территорией альянса».

«[ВС] Финляндии полностью совместимы с вооруженными силами НАТО, в чем мы убедились во время совместных международных миссий», – сказала руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс. В результате вступления двух стран в альянс «значительно усилится сама НАТО, укрепится безопасность в Северной Европе и регионе Балтийского моря», добавила она.

Страны Балтии, давно обеспокоенные тем, что финские и шведские острова в Балтийском море могут быть использованы в качестве баз для нападения на них, считают, что они и другие страны НАТО только выиграют от укрепления вооруженных сил Финляндии и Швеции, а также вследствие обязательств альянса по коллективной обороне обоих государств.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.