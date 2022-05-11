В ДНР состоялись торжества в честь дня республики

В Донецке в день празднования Дня республики появилась площадь с именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель ДНР Денис Пушилин. В городах и селах с самого утра звучат песни и проходят различные праздничные торжества.

Нурмагомед Гаджимагомедов – командир роты 247-го гвардейского полка ВДВ, который погиб в первый день начала спецоперации на Украине. Офицер попал в окружение и, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и несколько украинских военнослужащих.

На торжественной церемонии открытия площади присутствовал и отец бойца – Энгельс Гаджимагомедов. В среду он встретится с курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища и юнармейцами, а также посетит музей Великой отечественной войны и Аллею Ангелов.

Также в рамках празднования Дня республики в Докучаевске и Волховане с самого утра звучат песни и проходят различные торжества.

А для школьников в ДНР был организован онлайн-конкурс чтецов, получивший название «Родина моя – Донбасс!». Детям предлагалось самостоятельно выбрать понравившееся стихотворение о республике.

Кроме того, с дошкольниками провели тематические беседы, во время которых детей знакомили с государственными символами республики, а также с историей родного края. Была оформлена выставка творческих работ на тему «Моя молодая Республика», проведены музыкально-спортивные мероприятия.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики и выразил уверенность в победе общими усилиями. «Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – мужества, стойкости и силы духа», – заявил Путин.

В свою очередь Пушилин поздравил граждан с Днем республике, отметив, что в 2022 году этот день отмечается в статусе признанного государства. Однако чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности будет проходить с ограничениями – сказываются условия военного времени, передает ТАСС.

Так, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Массовых мероприятий в республике не планируется.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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