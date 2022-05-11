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Путин поздравил главу ДНР с Днем республики
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Президент России Владимир Путин поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики и выразил уверенность в победе общими усилиями, передает пресс-служба Кремля.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией. Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – мужества, стойкости и силы духа», – заявил Путин.
В 2022 году ДНР впервые отмечает День республики в качестве признанной Россией страны. Однако чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности будет проходить с ограничениями – сказываются условия военного времени, передает ТАСС.
Так, жителям рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Массовых мероприятий в республике не планируется.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади
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Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.
Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос.
Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!»
Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции.
«Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Бегство бригад ВСУ из Лисичанска назвали одной из побед России к 9 Мая
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Бегство бригады Вооруженных сил Украины из Лисичанска стало одной из побед российских подразделений и союзных сил как подарок к празднованию 9 Мая, заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Вооруженные силы Украины оставляют свои позиции, чтобы избежать окружения. Взятие под контроль Попасной, Рубежного и других соседних населенных пунктов открыло путь для ВС России и народной милиции ЛНР на север, в сторону Лисичанска и Северодонецка», – сказал он ФАН.
Перенджиев добавил, что российское командование придерживается победоносной тактики знаменитого «котла», который впервые в истории использовался при битве в Каннах. Это позволяет перекрыть пути поставок вооружения, боеприпасов и другого снабжения для продолжения сопротивления.
«Еще одной причиной бегства ВСУ может стать нехватка живой силы и осознание, что они не выстоят против союзных сил России и ЛНР. Украинская армия столкнулась с кадровым голодом, потеряв профессиональные кадры в Мариуполе, Попасной и других крупных городах. Раньше Генштаб Украины бездумно отправлял необученных солдат на передовую, однако нынешняя ситуация вынуждает их отступать», – уточнил политолог.
Александр Перенджиев назвал отступление вооруженных сил страны одной из побед специальной военной операции России. Событие он назвал подарком к празднованию 9 Мая.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
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Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
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В Минобороны заявили о выходе на административную границу ЛНР
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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке подразделении Вооруженных сил России завершили зачистку от националистов населенного пункта Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – передает его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что в результате наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.
Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации.
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ЛНР не исключила контроля над «близлежащими территориями»
Военные ЛНР и временные администрации могли бы контролировать близлежащие территории в целях обеспечения национальной безопасности, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», – приводит его слова РИА «Новости».
Однако, как подчеркнул Мирошник, «задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории» самой ЛНР. По его словам, в первую очередь, нужно освободить территории, которые относятся к республике по ее конституции.
На прошлой неделе глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
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Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
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Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.
«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них «были совершенно другие планы». Непосредственная угроза создавалась у границ России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым, констатировал он.
«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», –приводит его слова ТАСС.
«Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», – подчеркнул Путин. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
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Город Попасная полностью перешел под контроль ЛНР и сил России
Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики и силами Российской Федерации, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Населенный пункт Попасная полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Противник тем не менее, как вы слышите, продолжает обстрелы Попасной и ее районов, стараясь стереть те города, которые они оставляют», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил.
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Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
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Путин дал оценку параду Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо – и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», – отметил Салюков, который командовал парадом, передает РИА «Новости».
Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. «У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то что видели, уже впечатляет», – пояснил Салюков.
Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего – в Алабино. «Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади», – заключил он.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Путин упомянул мучеников Одессы перед объявлением минуты молчания
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о тех, кто сложил голову в праведном бою за Россию.
«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
«Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию», – сказал президент, объявив минуту молчания.
Путин поздравил с Днем Победы лидеров ДНР, ЛНР и народ Украины
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины, сообщили в Кремле.
«В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. Он также поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии.
«В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», – говорится в сообщении.
В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту.
Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования
Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах.
«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.
Ранее в Кремле сообщили, что до 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу.