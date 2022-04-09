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Глава СЖР заявил о неприемлемости санкций ЕС против руководителей российских СМИ
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Союз журналистов России (СЖР) считает неприемлемым введение санкций против руководителей ТАСС, ВГТРК, «Московского комсомольца» и других российских СМИ со стороны ЕС, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Санкции в отношении журналистов и медиаменеджеров ведущих российских СМИ неприемлемы. Видимо, у деятелей ЕС уже заканчивается фантазия, и они уже просто находят для новых санкций каких-то известных в России людей, в числе которых есть и наши коллеги. Конечно, мы можем обращаться в правозащитные журналистские организации по этому поводу, но в нынешней ситуации вряд ли это приведет к каким-то результатам», – приводит текст заявления главы Союза журналистов России ТАСС.
Соловьев подчеркнул, что со стороны России даже в качестве зеркального ответа не было случаев введения санкции против журналистов и представителей зарубежной медиаиндустрии.
Накануне ЕС утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Как стало известно, Евросоюз рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. В частности, санкции ЕС введены против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. При этом Евросоюз скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России.
Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал применение санкций к журналистам ограничением свободы информации. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию.
Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах ЕС запретить вещание телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik. По этому поводу главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное – чего стоит хваленая европейская демократия».
Комментируя ситуацию, экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил институты Европы в попытке заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение.
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В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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«Странно слушать такие заявления от стран, которые живут на экономические подачки ЕС. Они такие смелые, потому что им нечего терять», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Польша и страны Балтии призвали НАТО «поставить Россию на колени».
«Страны Прибалтики и Польша относятся к числу тех государств, с которыми нужно немедленно прервать все торгово-экономические связи. Эти страны всегда будут в первых рядах санкционной политики. Поэтому нужно не просто принимать ответные меры, а действовать абсолютно асимметрично и жестко», – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что «в отношении стран Балтии мы имеем положительное сальдо торгово-экономического баланса». «Они у нас покупают больше, чем мы у них. И в этом смысле нужно, чтобы они ощутили на себе наши встречные действия и как можно быстрее», – рассказал он.
«Страны, допускающие такие заявления в адрес России, считают, что они своими действиями задушат российскую экономику. Но это просто смешно. Россия такая страна, которую экономически задушить невозможно. А уж тем более – это не под силу тем, чья экономика зависит от того, что скажет Брюссель и сколько денег они оттуда получат», – констатировал депутат.
Морозов выразил свою уверенность в том, что Европа в ближайшее время перестает быть экономическим партнером России. «Европейские рынки в значительной части будут закрываться. К этому надо готовиться. Нашу экономику необходимо уже сейчас ориентировать на те рынки, которые открыты и готовы с нами сотрудничать», – рассказал он.
«Мир большой, и больше чем две трети этого мира не входят в число стран, объявивших нам какие-то санкции. Вот туда и нужно перенаправить наши усилия. А про Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и другие страны – забыть. Пускай они себе во вред обрезают все экономические возможности и партнерство с нами», – резюмировал депутат.
«Я думаю, поляки и прибалты уже получили жесткий ответ от более старших и солидных коллег и партнеров по НАТО – Франции и Германии. Ответ заключается в том, что поставить Россию на колени в экономическом смысле у них «кишка тонка», – заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ну и Дуде нельзя так выслуживаться перед американцами. Есть хорошая русская поговорка: «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Так вот польские элиты рискуют пойти по этому пути», – добавил сенатор.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали от коллег по НАТО «поставить Россию на колени». Кроме того, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия».
В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Министр также считает, что НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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В МИД пообещали амбарный замок на дипмиссиях закрывающих посольства России стран
Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства России, иначе они увидят амбарный замок на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Соловьев LIVE, что «они не повесят амбарный замок (на посольства России), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах», передает РИА «Новости».
По ее словам, страны, выславшие российских дипломатов, «будут получать ответную реакцию, жесткую и выгодную» России.
Ранее посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве.
Между тем европейские страны уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, Люксембург объявил персоной нон грата одного сотрудника российского дипломатического представительства, Хорватия решила выдворить часть российских дипломатов из солидарности с НАТО, Австрия решила выслать четырех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
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Дипломаты стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ
По техническим причинам дипломаты ЕС не смогли согласовать запрет на импорт российского угля и новый пакет санкций против России, сообщило агентство Reuters.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений.
Также сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции в отношении импорта цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России на сумму около 9 млрд евро в год.
Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России
Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива, сообщается на сайте Европарламента.
«Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 – в голосовании не участвовали. Отмечается, что резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее сообщалось, что страны G7 решили усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
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ЕС утвердил пятый блок экономических и индивидуальных санкций против России
Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций из-за продолжающейся военной операции на Украине, сообщил Совет ЕС.
«Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России», – цитирует заявление ТАСС.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – говоритс в документе.
Также вводится «запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом».
«Тем не менее отступления предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях», – пояснил Совет ЕС.
Кроме того, введены «дальнейшие запреты на экспорт, нацеленные на топливо для реактивных двигателей и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно».
Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.
Евродепутат резко раскритиковала санкции против России
Военные конфликты не прекращаются санкциями, рестрикции заставляют страдать народ и России, и Европы, а не олигархов, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
По ее словам, чем больше оружия Запад «закачает на Украину», «тем больше погибнет украинцев».
«Мир не доставляется под дулом пистолета. Он достигается дипломатией и диалогом», – цитирует «Российская газета» Дейли.
Она призвала европейцев сесть за стол переговоров с Москвой, заявив, что Европа «откладывает наступление мира и смотрит, как погибает все больше украинцев».
«Меня тошнит, если честно»,– заявила евродепутат.
Выступление Дейли было прервано председателем Европейского парламента Робертой Метсола. Парламентарий от Польши Томаш Петр Пореба демонстративно покинул зал после заявлений Дейли.
Ранее Европарламент призвал полностью запретить импорт российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
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ЕС решил увеличить помощь украинским военным до 1,5 млрд евро
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Евросоюз собирается увеличить помощь украинским вооруженным силам на 500 млн евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель сообщил, что «после быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 млрд евро», передает РИА «Новости».
В конце февраля Евросоюз впервые принял решение о финансировании помощи вооруженным силам Украины на 500 млн евро. В ходе саммита ЕС в Версале Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно 500 млн евро.
Кроме того, как следует из федерального бюджета Канады на 2022 год, Оттава собирается предложить Украине кредит объемом порядка 1 млрд канадских долларов (около 800 млн долларов США) по линии МВФ. Бюджет также предполагает выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США).
Напомним, США заявили, что с начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, а за все время президентства Джо Байдена помощь Украине превысила 2 млрд долларов.
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Банк Италии заявил о серьезном уроне из-за отказа от экспорта из России
Отказ от российского экспорта может сильнее всего навредить экономикам Германии и Италии, говорится в бюллетене Банка Италии (центробанк страны).
«Среди крупнейших экономик мира Германия и Италия демонстрируют наибольшую зависимость от сырья из России (энергоносители и металлы из России составляют 7% от общих потребностей Италии и 8% от потребностей Германии). Экономики этих же стран могут оказаться в числе наиболее пострадавших, прямо или косвенно, <...> в результате блокирования экспорта в Россию», – цитирует документ ТАСС.
По самому неблагоприятному сценарию, который предполагает блокировку поставок российского газа, ВВП Италии упадет «почти на половину процентного пункта в 2022 и 2023 годах, а инфляция в стране приблизится к 8% в 2022 году и снизится до 2,3% в следующем году».
Ранее в пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – заявили в ЕС.
Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщила французская делегация.
Теперь санкции должны пройти через техническую письменную процедуру утверждения для окончательного оформления. Ожидается, что в пятницу появится соответствующая публикация в официальном журнале ЕС, после чего санкции вступят в силу, передает РИА «Новости».
Как утверждается, санкции направлены против «олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных, а также промышленных и технологических секторов, связанны с российской агрессией против Украины».
«Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию», – говорится в сообщении. Также новый пакет санкций будет включать запрет на доступ в порты ЕС судов под российским флагом и ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
«Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы, – приводит ТАСС текст заявления. – В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров».
Объем подпавших под запрет экспортных товаров оценивается в 10 млрд евро, тогда как ограничения импорта «сырья и критически важных материалов» коснутся товаров на сумму 5,5 млрд евро.
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что нефтяное эмбарго против России не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам, сообщил армянский кабмин.
В среду в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, передает ТАСС.
По итогам встречи Пашинян и Алиев договорились «в соответствии с сочинским соглашением» 2021 года «создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы», которая также займется вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы. Участники переговоров обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, гуманитарные проблемы и реализацию прежних договоренностей, передает РИА «Новости».
Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса. По его словам, для «ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья». Как заявил Мишель, он «чувствует, что есть воля всех сторон добиться прогресса, взаимодействовать, определять приоритеты и конкретные шаги».
Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.
В Кремле пообещали ответ на «оголтелые рестрикции» Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина «говорит само за себя».
Песков сказал, что будет «реакция – как и на все остальные санкции». В Кремле считают, что санкции – это «продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», передает ТАСС.
По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя».
«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», – указал он.
Песков пообещал, что «Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне.
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Латвия запретила выдачу вида на временное проживание россиянам
Сейм (парламент) Латвии во втором и окончательном чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие приостановку выдачи новых разрешений на временное проживание гражданам России и Белоруссии, сообщает Delfi.
По данным издания, выдача видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии будет ограничена до 30 июня 2023 года. Исключение будет сделано для «воссоединении семьи, международной защиты, трудоустройства, необходимости учебы или учебной практики, а также в государственных интересах или по гуманитарным соображением», передает ТАСС.
Уточняется, что Латвия выдала иностранцам более 46 тыс. ВНЖ, более чем в 10 тыс. случаев – гражданам России.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщал, что стоимость принадлежащей россиянам недвижимости, возможность распоряжаться которой заморожена республикой в связи с событиями на Украине, превышает 100 млн евро. В дополнение к этим действиям в среду Минюст заморозил активы находящегося в Риге Дома Москвы.
Напомним, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры примет Москва, если страны Прибалтики и Польша решат закрыть границы с Россией и Белоруссией.
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