Моралес раскритиковал Европу за цензуру говорящих правду об Украине СМИ

Онищенко: Жизненно важно взять под контроль все биолаборатории США на Украине

«Цель работы сети американских биолабораторий на Украине – создать наступательный военный потенциал против России. И нам придется решать эту проблему в рамках спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Ранее США признали наличие секретных биолабораторий на Украине.

«Сеть биолабораторий в постсоветских странах США начали создавать еще в начале 90-х годов. Сейчас в Казахстане, например, работают две биолаборатории – в Алма-Ате и в поселке Отар Жамбылской области. А на Украине работают несколько десятков американских лабораторий. Сейчас они строят еще одну в городе Мерефа Харьковской области на базе ветеринарного института», – рассказал ученый-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Эксперт назвал лицемерием заявления американской стороны о том, что эти лаборатории создаются и работают для обеспечения безопасности украинских граждан и американских военных. «Для Пентагона, конечно, одной из важнейших задач является забота о том, чтобы доярка в Черниговской области не подцепила какой-нибудь вирус. И для этого США выделяют миллионы долларов в рамках военного бюджета», – сыронизировал собеседник.

По его словам, в Казахстане американские лаборатории охраняют якобы бойцы ЧВК, а на самом деле – кадровые профессиональные военные армии США. Но как обстоят дела с безопасностью на аналогичных объектах на Украине – большой вопрос. «Все эти объекты представляют огромную опасность для населения не только Украины, но и соседних стран, и для нас – в том числе. Любой инцидент, авария, а тем более – попадание снаряда, может привести ко второй пандемии пострашнее коронавируса», – предупредил специалист.

Онищенко подчеркнул, что эти лаборатории даже нельзя отключать от электропитания. «Их не получится разбомбить, как склад с ПТРК Javelin. Российским военным надо аккуратно брать их под контроль, это жизненно важная задача для недопущения катастрофы», – отметил академик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заявила, что Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.

Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.

Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.

Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней».

Как сообщалось в ходе брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA). В реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch.

По словам Кириллова, под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции с Украины в НИИ им. Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу.

«По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях», – указал генерал.

Со своей стороны, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.

По словам Захаровой, если деятельность биолабораторий «сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно – и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом», передает радио Sputnik.

Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.

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