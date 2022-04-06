Мишустин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Жириновского

Премьер-министр России Михаил Мишустин, а также замглавы Совета безопасности (СБ) России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвав его ярким политиком.

«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского - создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного», – приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства России.

Премьер добавил, что «Владимир Вольфович был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам наших граждан. Многие годы он пользовался доверием избирателей».

В секретариате Медведева сообщили, что зампред СБ напомнил, что Жириновский основал ЛДПР и более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, «стоял у истоков создания ее многопартийной системы».

«Благодаря незаурядным лидерским качествам Владимира Вольфовича, его ораторскому мастерству, ЛДПР быстро завоевала популярность и не раз доказывала, что умеет тонко чувствовать своего избирателя», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что яркое тому подтверждение – успешные кампании, которые ЛДПР провела на выборах в Госдуму всех созывов.

Зампред Совбеза отметил, что неоднократно встречался с Жириновским на разных площадках, обсуждал актуальные вопросы, «интересно и предметно дискутировал».

«Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти», – считает Медведев.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.

Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.

3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.