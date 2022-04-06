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В Москве выразили готовность увековечить память Жириновского
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В столице могут поставить памятную табличку лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Я только узнал. Мне очень жаль, что ушел такой человек. Это большая утрата», – цитирует Герасимова ТАСС.
Он подчеркнул, что в случае, если будут предложения по увековечиванию памяти политика, то Мосгордума их рассмотрит.
«Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах», – заключил глава комиссии.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Макаревич оскорбил критиков уехавших из России звезд
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мудачьем» критиков уехавших из России звезд эстрады.
«Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы», – написал Макаревич на своей странице в соцсети Facebook* (деятельность компании на территории России запрещена).
Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.
В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине
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Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.
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США захотели заставить Россию выбрать между дефолтом и истощением
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Соединенные Штаты при помощи санкций пытаются добиться такой ситуации, при которой России пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», – сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.
Пресс-секретарю Белого дома был также задан вопрос о том, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт. «У меня нет оценки этого», – ответила Псаки. «Это зависит отчасти от того, какие решения они [российские власти] примут», – добавила она.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о намерении властей США ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче. Во вторник Минфин Соединенных Штатов запретил России выплачивать госдолг в долларах со счетов российских государственных учреждений в американских банках.
Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Однако даже в этих условиях в Минфине России обещали продолжить обслуживание госдолга РФ в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и российского правительства.
В середине марта США разморозили
российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Напомним также, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России.
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Лавров: Настораживают требования Украины провести референдум после договора с Россией
Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские Вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И очень большая вероятность существует того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.
«Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «вопрос» Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
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Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Два вертолета Ми-8, направленных для эвакуации главарей «Азова», сбили под Мариуполем ВКС России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выжившие из сбитого российскими военными вертолета под Мариуполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, направленных через два дня, тоже сбили ВС России. Один народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Умер Владимир Жириновский
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После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин сообщил об этом в Telegram.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – добавил спикер Госдумы.
Володин добавил, что лучшей оценкой деятельности Жириновского является «неизменная поддержка избирателей».
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – заключил он.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли. В Кремле заявляли, что «утка» о смерти лидера ЛДПР, которая, как выяснилось, появилась из-за поста сенатора Александра Пронюшкина в Telegram, «неприлична».
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у него начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор. Владел английским, французским, немецким и турецким языками, в 2000 году стал заслуженным юристом России.
В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в народные депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича. 13 декабря 1989 года принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).
31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).
Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России, вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Лучшего результата добился на выборах 2008 года (третье место (9,35%) из четырех кандидатов, уступил Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%).
Был депутатом всех восьми созывов Государственной думы, с 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.
Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996-2008), входил в состав Государственного совета России. Неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах страны.
Жириновский официально состоял в браке с Галиной Лебедевой (по образованию – вирусолог, кандидат биологических наук). Их сын – Игорь Лебедев (родился в 1972-м) в 2011-2021 годах был вице-спикером Госдумы.
Жириновский имел звание полковника в отставке. Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью Столыпина II и I степеней (2012, 2019). Удостоен высшего ордена Республики Абхазии «Честь и Слава» II степени (2005). Отмечен благодарностью правительства России (2016). Был награжден также медалью Анатолия Кони Министерства юстиции, орденом князя Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.
В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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В США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций
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Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, в марте он стал самой динамичной валютой в мире, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США.
Автор материала напоминает, что в начале марта курс на торгах упал на 40% – до 139 рублей за доллар – в связи с российской военной спецоперацией на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», – говорится в статье. При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены», передает ТАСС.
В материале указывается на «несколько элементов данного восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран – союзников США». «Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», – отмечается в статье. Второй «дырой в санкциях» в ней называется тот факт, что России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.
«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим рубль, является ход [президента РФ] Владимира Путина», которым, по мнению автора материала, является переход в расчетах за газ на российские рубли. «Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», – считает автор статьи.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Также во вторник в Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли. В тот же день стало известно об обсуждении возможности расчетов за поставляемый российский газ в рублях с Венгрией. Днем ранее латвийский газовый оператор счел возможной оплату российского газа рублями. Тогда же в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты поставок российского газа в рубли. Китай также допустил возможность оплаты рублями или юанями российских нефти и газа.
В Кремле допустили поэтапное расширение международных расчетов в рублях за другие экспортные товары. В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Западу «искать рубли», чтобы рассчитываться за поставляемый российский газ, а также допустил возможность продажи ряда других экспортируемых товаров за национальную валюту.
Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева
Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», – передает ТАСС слова Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает собственные интересы и выступает только на своей стороне.
Напомним, президент Украины выразил недовольство выступлением Венгрии против расширения антироссийских санкций на энергосектор, а также отказ поставлять оружие и поддержать введение бесполетной зоны над Украиной. Венгрия также запретила транзит оружия Киеву через свою территорию.
Прилепин ответил Макаревичу на оскорбление критиков уехавших из России звезд
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Писатель Захар Прилепин ответил на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, выступившего в защиту уехавших из России звезд.
Макаревич оскорбил тех, кто критикует Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Земфиру и других артистов, покинувших Россию на фоне событий на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия – они, а не вы», – написал он в соцсетях.
Прилепин в своем Telegram-канале ответил, что все звезды вернутся обратно в Россию и будут вновь собирать свои залы.
«Конечно, и они в чем-то Россия (и такая Россия была здесь всегда, чего уж), и мы. И, конечно же, и Земфира, и Чулпан, и Алла Галкина вернутся в Россию, и будут, как и прежде, собирать свои залы. Никто им въезд не запретит», – написал Прилепин.
По его словам, есть проблема только в одном у Андрея Вадимовича. У него есть «настоящая Россия» (они) и есть другая – мы.
«И вот эта психология барина, помещика, душевладельца – она все время в нем (в них) кипит», – отметил Прилепин, добавив, что ему «хочется пороть, наказывать, даже головы рубить иногда, возможности нет. Обидно же».
Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.
В ЛНР заявили о возможных многочисленных жертвах подрыва ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
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Уничтожение украинскими военными цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в народной милиции ЛНР.
«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», – цитирует заявление народной милиции РИА «Новости».
Там добавили, что данные о жертвах среди мирного населения уточняются.
В резервуарах химического предприятия в Рубежном есть еще значительное количество кислоты, их подрыв способен уничтожить все живое в радиусе 30 километров, указали в Народной милиции.
«В резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан», – подчеркнули в ведомстве.
Момент подрыва цистерны был выбран так, чтобы химикаты потекли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР, указали в ведомстве.
«В настоящее время с целью оправдания своих преступных террористических действий украинскими СМИ активно распространяется лживая информация о якобы причастности к данному взрыву подразделений НМ ЛНР», – подчеркнули там.
Ранее во вторник подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие Украины устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота, инцидент произошел в городе Рубежное.
Подрыв произошел на предприятии «Заря» – лидере химической промышленности Украины, оно находится на южной окраине Рубежного. На базе завода есть хранилища в том числе серной и азотной кислоты.
ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.