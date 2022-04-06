В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины

Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.

«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».

По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.

Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.

«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.

В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

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