Бастрыкин поддержал идею трибунала по поводу преступлений Киева в Донбассе

Британский МИД подхватил фейки о «зверствах» российской армии под Киевом

Западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Запад начал тиражировать новую волну фейков о якобы «российских зверствах» на Украине. В частности, сообщения касаются города Буча – райцентра в Киевской области.

Ряд зарубежных изданий, в числе которых Reuters, The Wall Street Journal и Русская служба BBC, рано утром в воскресенье синхронно выдали заметки о Буче, из которой российские войска ушли еще 30 марта, пишет Telegram-канал Readovka.

Корреспонденты западных СМИ поговорили с местными и засняли разрушения, оставшиеся после боев российских войск с ВСУ и нацбатами. Продвигаясь по улице, они рассмотрели лежащие на дороге трупы. Мэр города Анатолий Федорук сообщил журналистам, что якобы «убивали сотнями».

Западная пресса и ТВ запестрили заголовками о «военных преступлениях российских военных»: о мирных жителях с завязанными руками в братских могилах, убийствах и пытках. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также опубликовал фото из Бучи и призвал Запад ввести новые санкции против России. «Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!» – заявил Подоляк.

Новость подхватила и глава МИД Британии Лиз Трасс. «Возмущена зверствами в Буче и в других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с союзниками для сбора доказательств и поддержки расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности», – написала она в Twitter.

Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях, что похоже на спланированную медиакампанию. Причем учитывая, что ВС РФ покинули город 30 марта, непонятно, почему данные кадры были обнародованы спустя четыре дня, пишет Telegram-канал «Война с фейками».

«Видео с телами вызывает недоумение... На 30-й секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной», – говорится в сообщении.

Канал указывает, что после того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.

«Братская могила» с телами была сделана военными ВСУ, поскольку больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных жителей.

Комментарии под видео в YouTube тоже показывают, что обычные пользователи, причем англоговорящие в том числе, далеки от того, чтобы поверить в реальность пропагандистского ролика.

Зрители задаются вопросами: почему русские не убрали доказательства своих якобы зверств? Почему трупы аккуратно лежит по краям дороги – в шахматном порядке с равными интервалами?

«Ходячие мертвецы», 12-й сезон», «95-й квартал лежит после корпоратива», «Почему в стране, где президент клоун и актер, не могут нормальных актеров подобрать. Тем более вся роль – изобразить мертвого», «Слава Украине! Актерам слава!», – гласят другие комментарии.

Telegram-канал «Юлия Витязева» в свою очередь напомнил, как 31 марта радостный мэр Бучи сообщал, что населенный пункт «освобожден» от российских военных, и ни про какие трупы на дорогах и жуткие разрушения он не говорил.

На фоне всего происходящего руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич напомнил: Запад осуществляет полноценные военно-информационные атаки против России.

«Мы должны понимать, что линия боевого соприкосновения сейчас находится не в Донбассе, она в Лондоне и Вашингтоне. И является она результатом проводимой Западом информационной войны против России. Войны настоящей, которая ведется всеми доступными средствами и, что называется, вдолгую», – отметил эксперт.

Он предупредил, что после материалов СМИ, а также украинских и западных политиков, за «работу» над фейками возьмутся «подконтрольные Западу международные институты – карманные международные псевдосуды, своя сетка влияния в Генассамблее ООН и т. п.», – указал Малькевич.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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