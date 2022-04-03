В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева

Представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Все мы любим историю и читаем, в этом смысле нам очень легко. По итогам окончания Второй мировой войны все это состоялось, и не думаю, что сейчас кто-то из этих военных преступников верит, что это возможно. Но опять-таки, благодаря материалам уголовных дел все возможно», – сказала она в интервью РИА «Новости».

По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет в республике собирали свидетельства и факты преступлений Киева в Донбассе.

«Мы к этому готовились все восемь лет, война не пришла в феврале 2022 года, она длится восемь лет, и мы знали, что рано или поздно ситуация изменится, что двойные стандарты, которые сейчас провозглашены во всем мире, они рухнут под давлением тех стран, которые, слава Богу, видят ясными глазами то, что происходит, которые слышат крики о помощи со стороны жителей Донбасса», – заявила Сердюкова.

Она уточнила, что пока идут активные боевые действия, о трибунале говорить рано. «Но самое главное то, что мы к нему готовы процессуально, и как только они (боевые действия) окончатся, то найдется очень много независимых государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие уже в новом формате на примере того прошлого трибунала», – сказала собеседница агентства.

Также Сердюкова заявила, что ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в Донбассе в международные правозащитные организации. По ее словам, на протяжении восьми лет генпрокуратура и министерство госбезопасности ЛНР расследуют уголовные дела о запрещенных методах ведения войны.

«Это, конечно, самое главное подспорье, поскольку это не просто рассказы очевидцев или пересказанные мной или другим представителем, это материалы уголовных дел, это осмотр места происшествия, это допросы потерпевших, это соответствующие экспертизы. Это полноценно собранные за восемь лет не один том уголовного дела, где все эти преступления, а именно таковыми являются действия украинских силовиков, зафиксированы для дальнейшего направления в судебную инстанцию», – рассказала она.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинским нацбатам начали готовить трибунал.