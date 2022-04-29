Лавров призвал США принять участие в решении финансовых проблем Афганистана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты обязаны осознать свою финансовую ответственность в отношении Афганистана и разморозить авуары Центрального банка страны.

«Считаю, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность. В этой связи не могу не обратить внимание на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США», – передает ТАСС его слова.

При этом, по словам Лаврова, параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада. «В том числе они наказывают Афганистан санкциями за его шаги по реформе в сфере образования», – указал он.

По мнению министра, афганским властям «пригодились бы те деньги» после принятия ими решения о раздельном обучении мальчиков и девочек, которое потребует дополнительных расходов для создания необходимых для этого школьных структур и мест.

«Вместо того, чтобы объявлять санкции и демонстрировать полное неуважение к пониманию национальных, культурных традиций афганского народа, лучше бы разморозить эти деньги», – рассуждает Лавров.

Также глава российского МИД добавил, что Россия видит перспективные сферы для развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.

«Прежде всего, это сельское хозяйство, энергетика, а также транспорт – с учетом высокого транзитного потенциала Афганистана. В целом те 140 с лишним предприятий, которые были построены Советским Союзом в Афганистане, остаются основой афганской экономики, и это создает дополнительные возможности для наращивания нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере», – сказал он.

Лавров напомнил, что вопросы двустороннего сотрудничества уже обсуждались в этом году, когда Кабул посещала межведомственная российская делегация. «Параллельно в этот же день была доставлена очередная партия российской гуманитарной помощи – около 20 тонн лекарственных средств. Разумеется, будем продолжать такое содействие Афганистану», – добавил Лавров.

Как отметил министр, создаются «хорошие условия для дальнейшего развития торгово-экономических связей между Россией и Афганистаном, для возобновления их в тех сферах, в которых они были на какой-то период прерваны».

«Так, 25 апреля этого года возобновлено прямое авиасообщение по маршруту Москва – Кабул, что будет способствовать контактам между людьми в целом, между нашими предпринимателями. Со стороны министерства иностранных дел оказываем этому всемерную поддержку», – подчеркнул глава российского МИД.

Кроме того, по словам Лаврова, аккредитованный министерством временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства талибов ((движение «Талибан*», запрещено в России) уже приступил к работе.

«Развиваем наши отношения и в том, что касается работы афганского посольства в Москве. В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России. Это первый афганский дипломат, назначенный талибским руководством. Он уже приступил к работе», – заключил министр.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что 29 февраля по итогам полутора лет переговорного процесса Соединенные Штаты и «Талибан*» подписали в Дохе мирное соглашение.

При этом американские СМИ говорили об этом как о большой победе своей страны. Однако в мире доминировала иная точка зрения, смысл которой описал глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. «После 19 лет унижений США решили капитулировать, – написал министр у себя в «Твиттере». – Они уходят и оставляют за собой бардак». С ним согласился целый ряд американских экспертов, включая бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

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