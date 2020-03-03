Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

29 февраля по итогам полутора лет переговорного процесса Соединенные Штаты и Талибан подписали в Дохе мирное соглашение. Американские СМИ говорят об этом, как о большой победе своей страны. Воздают хвалу за нее спецпредставителю США Залмаю Хализаду (который много сделал для заключения этого соглашения – вплоть до освобождения из пакистанской тюрьмы одного из лидеров Талибана муллы Абдула Гани Барадара, с которым Хализад в итоге соглашение и подписывал).

Однако в мире доминирует иная точка зрения, смысл которой очень четко описал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. «После 19 лет унижений США решили капитулировать, – написал министр у себя в Твиттере. – Они уходят и оставляют за собой бардак». С ним согласен и ряд американских экспертов, включая даже бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Так кто из них прав?

По сути, правы оба. Действительно, вывод выглядит как унижение – однако оно выгодно для США и для Трампа. Как минимум потому, что позволяет американскому президенту развязаться с бессмысленной войной, решить внутриполитические задачи – и все это ценой минимальных уступок на внешней арене. Показательно, что даже ярые трампоненавистники – например, спикер Палаты представителей Нэнси Пелози – не спешат прилюдно рвать соглашение, а вместо этого выражают ему даже осторожную поддержку.

Вешать будут потом

Согласно тексту соглашения, Талибан гарантирует Соединенным Штатам что афганская земля не будет использована кем-либо в целях нанесения ущерба безопасности Соединенных Штатов. Сделать это несложно. Учитывая, что никаких баллистических ракет по территории США или их союзников по НАТО запускаться не будет, а убийственный афганский героин с афганских полей поступает не в Америку, а в Россию (Европе, конечно, тоже кое-что перепадает, но под чутким американским контролем – слухи об экспорте героина в ЕС силами ЦРУ через мирно-демократическое Косово ходят уже давно). Кроме того, талибы обязуются войти в межафганские переговоры с нынешней властью в Кабуле и заключить с ней соглашение о полном прекращении огня – что тоже несложно.

Да, возможно кому-то из руководства Талибана такое соглашение доставит морально-нравственные страдания, однако страдать им предстоит недолго – всего-то 14 месяцев. Именно за этот срок Вашингтон обязался вывести из Афганистана все войска международной коалиции и не относящийся к дипкорпусу персонал (включая консультантов и сотрудников частных военных компаний). Вывод будет проходить в два этапа – за первые 4,5 месяца США сократят свои войска до 8600 человек (с нынешних 12 тысяч) и выведут войска с 5 баз, а затем, в случае исполнения Талибаном своих обязательств, за оставшееся время полностью очистят страну от своего присутствия.

Освободив при этом всех пленных бойцов Талибана из своих и афганских тюрем, а также сняв все санкции против руководства этой группировки. И тогда талибы уже смогут игнорировать позицию кабульских властей (возможно, даже начать развешивать их по кранам), после чего брать всю полноту власти в свои мозолистые руки. Неудивительно, что та же Дойче Велле назвала свою статью о сделке «прощанием с демократией на Гиндукуше».

Зачем возвращаться?

Конечно, Трамп утверждает: «если что, мы можем вернуться в эту страну – с такими силами, которые никто раньше не видел – однако вряд ли действующий президент решит снова отправлять войска на гостеприимную афганскую землю. Главное для него сейчас, чтобы талибы не начали развешивать афганских чиновников на кранах и устраивать массовые теракты до ноября 2020 года – то есть до президентских выборов в США.

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Талибы в лице своего высокопоставленного деятеля Сираджуддина Хаккани ему это гарантировали – причем не где-то, а в колонке уважаемого члена Талибана, опубликованной в The New Yoork Times. И, если талибы будут вести себя прилично, то внутриамериканская критика сделки (например, исходящая от Лиз Чейни – члена Конгресса и дочери бывшего вице-президента США Дика Чейни, при котором США и начали войну в Афганистане) о том, что Трамп «освобождает террористов и снимает с них санкции» президента особо волновать не будет. Как его сейчас, например, не волнуют опасения кабульских властей (которые всячески пытаются сорвать сделку – например, отказываются отпускать тысячи бойцов Талибана до начала мирных переговоров с движением, как того требует подписанное американцами соглашение).

Особо не беспокоют Трампа и стратегические последствия ухода для интересов США – ведь их катастрофичность все же несколько преувеличена. Да, Соединенные Штаты лишаются своего военного присутствия в Афганистане – в частности, по мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, вынуждены будут вывести свою группировку стратегической авиации, на которой вся американская политика в регионе держалась лет 7.

Однако, с другой стороны, уход с афганской земли не означает отказ Вашингтона от политики сдерживания Китая – она будет просто проходить иными способами. Например, через американское политико-экономическое присутствие в странах Средней Азии, откуда они, например, смогут успешно сыпать финансово-информационную соль на уйгурские раны КНР. А также проверять на прочность среднеазиатское подбрюшье России.

Чужие проблемы

Что же касается бардака, то его придется разгребать другим странам. Ирану с Китаем, которые будут справляться с экспортом радикализма и наркотиков из Афганистана. Индии, которой нужно будет как-то спасать дружественное афганское правительство от развешивания на талибских кранах – кранах, которые с радостью предоставит Пакистан, рассматривающий нынешние афганские власти как индийскую пчелу у себя на затылке. Наконец, разгребать придется и России. Да, у нас нет общих границ с Афганистаном – но они есть у нашего союзника по ОДКБ Таджикистана.

Талибы не испытывают теплых чувств к тамошнему президенту Эмомали Рахмону – за то, что он всячески поддерживал таджикских полевых командиров, которые воевали с Талибаном и, по мнению многих пуштунов, фактически оккупировали Афганистан. Не исключено, что после перехода страны под их контроль, некоторые бойцы Талибана и дружественных им исламистских структур лично пересекут афгано-таджикскую границу чтобы выразить свою «признательность» властям Таджикистана. А поскольку Россия обязана гарантировать безопасность этой страны, то именно она должна будет организовать горячую встречу афганских гостей на границе.

Кремль прекрасно понимает все риски, поэтому сейчас – во избежание будущей встречи – скорее всего, усилит уже существующие дипломатические контакты с Талибаном. За последнеи годы по неофициальным каналам Москве удалось добиться рабочих отношений с талибами, поэтому не исключено, что России удастся найти с движением общий язык и по вопросу пресечения наркотрафика, и по вопросу безопасности афгано-таджикской, а также афгано-узбекской границы.