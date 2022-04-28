ЕР открыла штаб для координации помощи жителям Донбасса

«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета, возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе – один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», – рассказал Турчак, его слова приводятся на сайте партии.

Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России, ДНР и ЛНР.

Одна из задач – обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции, подчеркнул Турчак.

Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тыс. тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса – это помощь, собранная партией.

Кроме того, национальные общества Красного Креста ряда стран готовы оказать поддержку гуманитарной деятельности Российского Красного Креста (РКК) по оказанию помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины. Двусторонние встречи прошли на полях XI Европейской региональной конференции руководителей 54 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Европы и Центральной Азии, говорится на сайте РКК.

«Самое главное по итогам переговоров – нас готовы поддерживать в нашей гуманитарной деятельности, в частности в оказании помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины. На полях конференции мы провели с десяток двусторонних встреч, по итогам которых договорились укреплять сотрудничество. Некоторые Национальные общества выразили намерение оказать прямую помощь нашей работе», – сказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Встречи прошли с Национальными Обществами США, Великобритании, Швеции, Германии, Дании, Испании, Норвегии, Турции, Франции, Хорватии и Швейцарии. Так, например, представители Норвежского и Исландского Красных Крестов отметили, что также заинтересованы в обмене опытом и совместной работе с РКК по изучению климата и Арктики.

Кроме того, председатель РКК отметил важность приверженности основополагающим принципам Международного Движения Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.