Организаторы: «Бессмертный полк» пройдет онлайн в запретивших шествие странах

«Бессмертный полк» планируется провести примерно в 40 странах, но есть риск запрета акции со стороны правительства этих государств. Но шествие в любом случае будет проведено, пусть и в онлайн-формате, заявил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

По его словам, решение о проведениии шествия в онлайн-формате может касаться как зарубежных стран, так и российских регионов. «Главное для нас – это обеспечить безопасность наших граждан. В некоторых регионах еще не сняты ограничения из-за пандемии и проведение массовых мероприятий невозможно. Но есть другая причина. Сегодня в некоторых странах стало небезопасно открыто заявлять о своей позиции, демонстрировать свое уважение к памяти участников антинацистского сопротивления. О том, что есть вероятность выйти на улицы в Бессмертном полку заявили порядка 40 стран, однако мы видим, как быстро меняется обстановка, поэтому нет уверенности, что в этих странах ближе к праздничной дате не возникнут запреты. Но в любом случае шествие будет проведено, пусть и в онлайн-формате, и память о победителях нацизма сохранена для следующих поколений», – приводятся слова Макарова, в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



При этом к трансляции в онлайн-шествии будут допущены только заявки и истории, прошедшие модерацию. «Сегодня наша страна находится в эпицентре невиданной информационной войны. Для дезинформации враг не жалеет ни сил, ни средств. На Бессмертный полк онлайн также могут быть совершены хакерские атаки, как и в предыдущие годы. Более тысячи Волонтеров Победы уже прошли обучение для модерации заявок онлайн-шествия и готовы к любым провокациям», - заявила руководитель Волонтеров Победы, зампред комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что все личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены:« Если вы не планируете вносить какие-либо правки - для того, чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете».

Она также сообщила, что в самом личном кабинете появился ряд нововведений. Добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же данными, как герой пользователя – как потенциальных родственников – и отправить им сообщение. После одобрения заявки модератором в личном кабинете появится ссылка на прохождение ветерана в шествии. Кроме того, теперь можно добавить истории и воспоминания о своих героях, которые каждый сможет прочитать во время трансляции.

Ее можно будет посмотреть непосредственно в День Победы 9 мая, начиная с 10:00 по местному времени на странице онлайн-шествия 2022.polkrf.ru, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – в сообществах «Бессмертного полка» – и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

«Герои «Бессмертного полка» онлайн пройдут по Красной площади и в этом году карточка вашего ветерана будет подсвечиваться цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре Бессмертного полка онлайн можно будет добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенными его родными историей», – поделилась руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

Ранее сообщалось, что США по рекомендации госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, запретив также и акцию «Бессмертный полк». Также Британия присоединилась к запрету проведения акции.