Бывший командующий ВМС Австралии призвал отказаться от закупки британских фрегатов

Австралия планирует потратить более 45 млрд австралийских долларов (около 32 млрд долларов США) на закупку девяти британских фрегатов, однако бывший командующий военно-морскими силами страны призвал отказаться от этой затеи, сообщили СМИ.

Как сообщил телеканал ABC, бывший командующий вице-адмирал Дэвид Шеклтон считает, что фрегаты, предназначенные для боевых действий против подводных лодок, «недостаточно в этом сильны» и не подходят для Австралии, передает РИА «Новости». Вместо этого Шеклтон предлагает провести переговоры с США о строительстве в Австралии эскадренных миноносцев типа «Арли Берк», а если это будет невозможно, то как можно скорее заняться строительством трех-четырех миноносцев типа «Хобарт».

Четыре года назад Австралия выбрала британскую оборонную компанию BAE Systems для строительства девяти новых фрегатов на замену старых австралийских фрегатов класса «Анзак». Предполагалось, что британские корабли начнут строить в Аделаиде в конце 2022 года, но сроки сдвинулись как минимум на 18 месяцев.

«Ошибочный упор на оптимизацию для операций против подводных лодок привел к тому, что Австралия выбирает корабль, не пригодный для своих нужд, и необходимо сменить курс», – приводит телеканал ABC слова Шеклтона из его доклада, опубликованного Австралийским институтом стратегической политики (ASPI).

По данным телеканала, замминистра обороны Австралии Грегори Мориарти отправился на этой неделе в Великобританию для обсуждения проблем с отсрочкой строительства фрегатов, а также трехстороннего стратегического партнерства AUKUS с американцами и британцами.

Как передает ABC, изначально проект стоил 30 млрд австралийских долларов, однако к 2021 году стоимость возросла до 45,6 млрд.

Напомним, в сентябре премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки по сути можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

В ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.