Бывший командующий ВМС Австралии призвал отказаться от закупки британских фрегатов

|
28 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Херсонские власти исключили возвращение области «в нацистскую Украину»
Разделы
Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России.
Подробности...
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.
Подробности...
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски.
Подробности...
Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
Подробности...
Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...
Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Бывший командующий ВМС Австралии призвал отказаться от закупки британских фрегатов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Австралия планирует потратить более 45 млрд австралийских долларов (около 32 млрд долларов США) на закупку девяти британских фрегатов, однако бывший командующий военно-морскими силами страны призвал отказаться от этой затеи, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал ABC, бывший командующий вице-адмирал Дэвид Шеклтон считает, что фрегаты, предназначенные для боевых действий против подводных лодок, «недостаточно в этом сильны» и не подходят для Австралии, передает РИА «Новости». Вместо этого Шеклтон предлагает провести переговоры с США о строительстве в Австралии эскадренных миноносцев типа «Арли Берк», а если это будет невозможно, то как можно скорее заняться строительством трех-четырех миноносцев типа «Хобарт».
Четыре года назад Австралия выбрала британскую оборонную компанию BAE Systems для строительства девяти новых фрегатов на замену старых австралийских фрегатов класса «Анзак». Предполагалось, что британские корабли начнут строить в Аделаиде в конце 2022 года, но сроки сдвинулись как минимум на 18 месяцев.
«Ошибочный упор на оптимизацию для операций против подводных лодок привел к тому, что Австралия выбирает корабль, не пригодный для своих нужд, и необходимо сменить курс», – приводит телеканал ABC слова Шеклтона из его доклада, опубликованного Австралийским институтом стратегической политики (ASPI).
По данным телеканала, замминистра обороны Австралии Грегори Мориарти отправился на этой неделе в Великобританию для обсуждения проблем с отсрочкой строительства фрегатов, а также трехстороннего стратегического партнерства AUKUS с американцами и британцами.
Как передает ABC, изначально проект стоил 30 млрд австралийских долларов, однако к 2021 году стоимость возросла до 45,6 млрд.
Напомним, в сентябре премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки по сути можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.
Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.
В ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.
Минобороны сообщило о массовых ударах по живой силе и технике ВСУ
|
|
В течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка, уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
Ракетными войсками нанесены 19 ударов, уничтожены «четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны, и три склада боеприпасов», также «поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
«Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – указывается в релизе.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили «Искандерами» военные склады на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВКС России за ночь уничтожили более 500 военнослужащих ВСУ
|
|
Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре украинских военных объекта, в том числе два склада боеприпасов, а также 500 человек личного состава ВСУ и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань и две ракеты «Точка-У».
Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы (ДНР) более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1 тыс. 299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 392 единицы специальной военной автомобильной техники.
До этого в ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились сведения о новой маскировке российских танков на Украине
|
|
Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил информированный источник.
«<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», – сообщил источник РИА «Новости».
Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.
По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.
«В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», – уточнил источник.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших
Министерство обороны России опубликовано видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
Видео опубликовано в Telegram министерства.
Указывается, что «позиции украинских подразделений обладали разветвленной сетью окопов и оборудованных огневых точек». Военные не пожелали добровольно сложить оружие и «были уничтожены огнем артиллерии».
Некоторые, отступая, «оставили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 погибших военнослужащих».
Накануне сообщалось, что ВКС России уничтожили за день 33 военных украинских объекта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России
|
|
Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой», заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи.
Хеппи заявил, что Британия считает «абсолютно законным» для Украины наносить удары по целям на территории России. Кроме того, он не видит проблемы в том, чтобы для этого использовалось оружие, которое поставляет Киеву британская сторона, пишет The Guardian.
По мнению министра, есть «все шансы», что украинцы смогут отразить дальнейшие атаки ВС России. Так, по его словам, на востоке Украины конфликт будет между силами, которые «гораздо более сбалансированы», при этом ВСУ имеют «преимущество в оборонительных позициях, которые были подготовлены за последние восемь лет». Вместе с тем Киев продолжает получать военную помощь со всего мира.
Отметим, что должность Хеппи отличается от министра обороны – он отвечает за оперативную деятельность британской армии.
Ранее ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области. До этого при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Кроме того, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Нехотеевки и села Отрадное Белгородской области со стороны Украины.
Кроме того, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины села Головчино. 14 апреля приграничный район Брянской области также подвергся обстрелу: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
|
|
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», – говорится в документе.
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2007 года – депутат Государственной думы. С марта принимает участие в спецоперации ВС России на Украине, руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя.
Делимханов был награжден тремя орденами Мужества, а также орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Имеет благодарность правительства России (2019), сообщает ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Донбассе замечены модернизированные российские БМП-1АМ «Басурманин»
|
|
Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» принимают участие в военной спецоперации российских войск на Украине, сообщают СМИ.
По данным издания «Военное обозрение», новые машины замечены в составе группировки «О», начавшей наступление со стороны Харьковской области в район Лимана.
Первые поставки серийных БМП-1АМ в войска были осуществлены в начале февраля, технику получил Восточный военный округ. «Судя по появлению этих машин в составе группировки «О», в которую входят части и соединения Центрального военного округа, данный вариант БМП начал поступать и в части ЦВО», – делает вывод издание.
Напомним, что вариант модернизации БМП-1 до уровня БМП-1АМ был разработан на УВЗ и впервые показан в 2018 году. Позднее на предприятии заявили о разработке программы масштабной модернизации имеющегося парка БМП-1 до уровня БМП-1АМ. В настоящее время на вооружении ВС России стоит несколько сотен БМП-1, еще несколько тысяч находятся на хранении.
Глава ДНР заявил о новом этапе спецоперации на фоне терактов в Приднестровье
|
|
После выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что «нам важна скорость – скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», передает РИА «Новости».
Также он заявил, что задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
Ранее в ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину. В ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали Киеву составляющие государственную тайну сведения. До этого ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной и заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию организации в республике.
Напомним, Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки. Пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли приграничные территории России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка и села Отрадное со стороны Украины. При этом Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о проблемах в производстве ЗРК «Стингер» в США
|
|
Соединенные Штаты сталкиваются со значительными трудностями с производством переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» для их поставок Украине, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, речь идет о сложностях, связанных с наращиванием производства, нежеланием властей страны перенаправлять ценные мощности на производство технологий, которым уже несколько десятков лет, а также с высказываемыми Пентагону компаниями ВПК опасениями по поводу того, что они останутся с невостребованным оружием после окончания конфликта на Украине.
С февраля США передали Украине 1,4 тыс. «Стингеров», однако поиск дополнительных комплексов для их поставки Киеву будет трудным. Основная линия производства «Стингеров» была закрыта в конце 2020 года. Позднее концерн Raytheon получил контракт на производство этих комплексов, но в основном для зарубежных заказчиков. Сам Пентагон не закупал для себя новые комплексы уже 18 лет, ограничиваясь только запчастями. Производительность единственного предприятия, выпускающего «Стингеры», является низкой.
Глава Raytheon Грегори Хейс также указывает на нехватку комплектующих. «У нас очень ограниченный запас материалов для производства «Стингеров». <...> Некоторые комплектующие больше не продаются, поэтому нам придется <...> перепроектировать часть электроники», – заявил он во вторник. По словам Хейса, Raytheon сможет увеличить производство в нынешнем году, но более масштабное восстановление мощностей будет в 2023 и 2024 гг.
Как поясняет Reuters, нынешние запасы «Стингеров» имеют ограниченное применение в американских ВС, однако Соединенным Штатам необходимо иметь их в наличии, пока идет разработка альтернативных систем следующего поколения. «[Перед событиями на Украине] мы собирались избавиться от «Стингеров», – заявил агентству источник в Конгрессе. При этом, согласно публикации, в Пентагоне обеспокоены «сокращением» излишков этих комплексов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что народная милиция ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» сбила вертолет, на котором пытался эвакуироваться командный состав полка «Азов» из Мариуполя.
Напомним, американский министр обороны Ллойд Остин по итогам необъявленного визита в Киев, который он посетил вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
Новую систему ПВО ПРО С-500 запустили в серийное производство
Новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса – концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона».
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Напомним, в июле 2021 года концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сегодня известно об этих системах.
«Алмаз-Антей» начал совершенствовать «Калибр»
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» ведет работы по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью, сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.
«Естественно, работы по совершенствованию «Калибров» ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», – передает ТАСС слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона» по случаю 20-летия создания предприятия.
Он отметил, что еще в советский период при создании новых вооружений в них всегда закладывался большой модернизационный потенциал. Конструкторы, только создавая образец, уже начинают думать о его дальнейшем развитии.
«Калибр» – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах России применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки). На вооружение ВМФ России комплекс поступил в 2012 году. Впервые ракеты стали применяться в ходе военной операции Вооруженных сил России в Сирии. По сообщениям Минобороны, всего было 13 применений, по целям террористов выпустили в общей сложности не менее 99 ракет.
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») – российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также иную продукцию. Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества). Продукция концерна стоит на вооружении России и более 50 других государств.
Ранее фрегат Черноморского флота выполнил пуск ракет «Калибр» по целям на территории Украины.
В Германии заявили о снижении обороноспособности страны
Уменьшение военных расходов в Германии в последние годы сказалось на боеготовности страны, многие единицы техники сейчас не в полной боевой готовности, заявила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150 из них», – цитирует министра ТАСС.
Из 51 вертолета Eurocopter Tiger способны выполнять боевые задачи лишь девять, указала глава ведомства.
Она выступила в поддержку создания фонда в 100 млрд евро на оборонные расходы. По ее словам, вооруженные силы Германии должны быть способны выполнять боевые задачи.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
Роскосмос анонсировал постройку 46 «Сарматов»
Роскосмос построит 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», – передает РИА «Новости» слова Рогозина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс «Сармат» заменит ракеты «Воевода». У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам – она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
«Сармат», как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.
Напомним, с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
Военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что «Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. По его словам, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».
Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки
Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак, говорится в сообщении пресс-службы президента Вадима Красносельского.
Красносельский заявил, что «зафиксировано три факта: пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», передает ТАСС.
На территории республики ввели «красный» уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, передает РИА «Новости».
Всего пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Турция заявила о готовности покупки второй партии российских С-400
Закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, заявил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в интервью TRT Haber.
Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400, передает ТАСС.
Ранее Демир заявил, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
|
|