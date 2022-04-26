Краснов указал на влияющие на безопасность проблемы в авиационной отрасли

В российской авиационной отрасли наблюдаются негативно влияющие на безопасность проблемы, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России за 2021 год.

«Транспортными прокурорами выявлены системные проблемы в авиационной отрасли, негативно влияющие на состояние безопасности», – цитирует доклад РИА «Новости».

В документе указывается на почти двукратный рост количества погибших в авиакатастрофах в 2021 году с 35 до 71 человека. При этом число авиационных происшествий сократилось с 36 до 30, 18 из них составляют авиакатастрофы.

Госпрограмма обеспечения безопасности полетов, которую планировалось исполнить до 2015 года, не завершена в полном объеме, и новой актуальной программы пока не внедрено.

«Органы, ответственные за управление безопасностью полетов, не определены. Не разработан ряд авиационных правил, принятие которых прямо предусмотрено воздушным законодательством (порядки сертификации аэродромного оборудования, регламент предоставления информации о состоянии авиатехники, правила выполнения отдельных видов авиаработ, процедура аккредитации органов по сертификации и другие)», – указал Краснов в докладе.

После отмены действовавших раньше актов без правового регулирования остаются вопросы организации орнитологического обеспечения полетов.

«Несмотря на повторяющиеся столкновения воздушных судов с проводами линий электропередачи, вопрос необходимости их маркировки не решен», – подчеркнул генпрокурор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.