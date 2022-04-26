Партию Саакашвили может возглавить экс-президент Маргвелашвили

Главную оппозиционную силу Грузии – саакашвилевское «Единое национальное движение» – может возглавить другой экс-президент страны 52-летний Георгий Маргвелашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила телекомпания «Рустави-2», решение назначить Маргвелашвили вместо нынешнего главы партии Никанора Мелия уже принято в движении.

Отмечается, что предложение возглавить партию Маргвелашвили получил от самого Саакашвили, с которым встретился недавно в тюрьме в Рустави, где тот отбывает шестилетнее заключение с октября прошлого года.

После этой встречи Маргвелашвили посетил Украину вместе с несколькими лидерами «националов».

В 2013 году философ Маргвелашвили, тогда министр образования, был избран президентом от и ныне правящей «Грузинской мечты». После завершения пребывания в 2018 году на этом посту он вскоре перешел в оппозицию, хотя и в течение этого пятилетнего срока между ним и «Грузинской мечтой» возникали глубокие противоречия.

Комментируя возможную смену руководства в «Едином национальном движении», председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Маргвелашвили давно ведет себя как «национал».

«Реальным же лидером и вождем партии остается Саакашвили», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В «Едином национальном движении» пока не подтверждают смену лидера.