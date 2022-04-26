Финляндия примет участие во встрече стран НАТО в Рамштайне

В немецком Рамштайне во вторник пройдет встреча стран НАТО, организованная США, в которой намерена принять участие Финляндия.

Страну будет представлять глава канцелярии финского Минобороны Эса Пулккинен, глава канцелярии Министерства обороны, передает Yle.

Ожидается, что генсек альянса Йенс Столтенберг представит доклад о ходе дискуссий примерно.

При этом отмечается, что саммит пройдет на авиабазе ВВС США в Рамштайне. На встрече будут обсуждаться вопросы крупномасштабных оружейных поставок Киеву со стороны НАТО, передает «ФАН».

По данным немецкого издания Compact, Украина ожидает получить различные системы тяжелого и мощного вооружения. Журналисты отмечают, что в случае принятия такого решения странами НАТО возможно начало третьей мировой войны, поскольку Москва ранее уже заявила о недопустимости накачивания Украины современным западным оружием.

Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.