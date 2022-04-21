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США объяснили включение Финляндии и Швеции в НАТО противостоянием России
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Власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на онлайн-семинаре.
«Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <…> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса, противодействия негативным последствиям этой войны в развивающемся мире, в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов», – приводит слова заместителя помощника президента США ТАСС.
По версии Сингха, включение Финляндии и Швеции в НАТО в сочетании с экономическими санкциями должно позволить Вашингтону «создать рычаг воздействия» на Россию.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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Медведев: Москве нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО
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Усиление НАТО у российских границ не фигура речи и набор стандартных угроз, и Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
Говоря о стоящих перед страной угрозах, он пояснил: «Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ». «И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», – цитирует его ТАСС.
Поэтому, продолжил Медведев, важно наращивать в том числе систему, которая позволяет обеспечивать страну самыми современными вооружениями. «А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника – и военного, и двойного назначения», – указал он.
Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.
Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
В России объяснили, почему принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена
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«Отношения США и Аравии испортились из-за позиций Джо Байдена по ряду ключевых вопросов. И если конфликт на Украине закончится поражением Вашингтона, то дипломатические отношения саудитов с американцами могут быть сведены на нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и отказался наращивать добычу нефти.
«Есть несколько причин, почему отношения были испорчены. Во-первых, Джо Байден в вопросе йеменского конфликта вел себя значительно жестче, чем в свое время Дональд Трамп. Во-вторых, Байден раскритиковал убийство журналиста Хашогги, чего опять же не позволял себе Трамп. Ну и, в-третьих, Байден рассекретил документы о терактах 11 сентября 2001 года, согласно которым Саудовская Аравия была к ним причастна. Но последней каплей в чаше терпения саудитов стал афганский кризис», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, после того, как «американцы бросили своих союзников», для всех стран Персидского залива стало очевидным, что «как только запахнет жареным, США их кинут». «Сейчас весь Залив переоценивает свои риски. И Саудовская Аравия, очевидно, усиливает контакты с Россией и Китаем», – уверен Дудаков.
Эксперт также утверждает, что вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Саудовской Аравии будет решаться по итогам спецоперации на Украине. «Если конфликт закончится очевидным поражением Байдена, то я допускаю, что Эр-Рияд придет к выводу, что им больше не о чем разговаривать с Вашингтоном. Они перестанут приглашать их на встречи, отвечать на звонки и прочее. Более того, не исключаю, что они могут просто забыть о дипломатических отношениях», – говорит Дудаков.
«Нынешнее положение дел, разумеется, выгодно для России. Чем меньше стран Персидского залива будут сотрудничать с США, тем больше шансов на то, что Вашингтон не сможет оказывать давление на ОПЕК в вопросах добычи нефти», – рассуждает Дудаков. «И если Москве удастся договориться с Эр-Риядом о торговле в обход долларов, то это постепенно приведет к дедолларизации мирового порядка», – заключил собеседник.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что отношения США и Саудовской Аравии «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» из-за убийства в 2019 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».
В 2022 году, в разгар украинского кризиса, США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.
Wall Street Journal добавляет, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».
Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции против России напугали союзников США, включая Саудовскую Аравию.
США сообщили о передаче Украине военных самолетов
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Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что Киеву были переданы «самолеты и запчасти к ним». Он отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации», передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, американские гаубицы будут доставлены на Украину уже в ближайшие дни, «то же самое касается боеприпасов». По его мнению, если у Киева «в будущем возникнет потребность в дополнительных снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, США будут в первых рядах, делая все возможное, чтобы доставить их». Отвечая на вопрос об обучении украинских военных применению американских артиллерийских вооружений, в частности гаубиц, Кирби сказал, что этот процесс пока не начался.
США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, США «будут поддерживать контакты на этот счет и сделают все возможное для того, чтобы удовлетворить запросы» Киева, передает РИА «Новости».
При этом Кирби вновь заявил, что Пентагон не располагает информацией об уничтожении на Украине Вооруженными силами России партий оружия и военной техники, переданных Киеву Западом. «Что касается ударов во Львове, то, опять-таки, мы не знаем, в чем тут заключается логика выбора целей Россией», – сказал он. Кирби не исключил, что российские удары по объекту в районе Львова «были призваны повлиять на уровни запасов оружия и военной техники, имевшихся у украинцев».
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
Пентагон считает, что санкции против России повлияют на возможности Москвы закупать некоторые компоненты для вооружений, в том числе для высокоточного оружия. При этом Кирби отметил: «Однако я не хотел бы сейчас переоценивать это». По его словам, у России «достаточно много боевых возможностей» и большой арсенал.
Он заявил, что США на регулярной основе отслеживают угрозу со стороны ядерного арсенала России, однако не видят на данный момент оснований для того, чтобы менять статус готовности своих стратегических сил.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России. Минобороны сообщило, что только за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ.
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Турция: В НАТО хотят продолжения войны на Украине
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Среди стран-членов НАТО есть государства, которые хотят продолжения войны на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал в эфире телеканала CNN Turk, что таким образом ряд стран альянса хотят ослабить Россию, передает Anadolu Ajansi.
Министр отметил, что после российско-украинских переговоров в Анкаре полагали, что боевые действия не затянутся, однако вслед за заседанием глав МИД НАТО стало понятно, почему война продолжается.
«Такое впечатление сложилось после встречи министров иностранных дел стран НАТО. Потому что есть страны, которые хотят, чтобы эта война продолжалась. В НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Они хотят, чтобы Россия продолжала войну и ослабла», – сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Украина не должна рассматриваться в качестве «площадки для конкуренции».
Чавушоглу также прокомментировал вероятность встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Стамбуле: по его словам, данный вопрос все еще в повестке дня и переговоры могут состояться, «если для этого возникнут условия».
«В принципе, они оба (президенты России и Украины) положительно отзываются о том, чтобы провести встречу, когда для этого возникнут подходящие условия», – сказал министр.
Ранее США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений, Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину.
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Псаки анонсировала новые санкции США против России
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Администрация США может в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На регулярном брифинге для журналистов у нее поинтересовались, следует ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». «[Таковые] могут быть», – ответила официальный представитель президента США, сообщает ТАСС.
«Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», – заявила Псаки. Она не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.
Ранее СМИ писали, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
Байден отказался ехать на Украину и отправлять туда войска США
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Глава американского государства Джо Байден не собирается отправлять войска США на Украину и не планирует ехать туда сам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что «планов поездки президента» на Украину «нет». При этом она заявила, что в интересах безопасности Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации, передает РИА «Новости».
США продолжают оказывать «беспрецедентный» объем помощи Киеву и не исключают дальнейших санкций в отношении Москвы, сказала она, добавив, что у «президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией». Байден «не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев».
Комментируя слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину, Псаки заявила, что Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу. Как заявила Псаки, США собираются продолжить «оказывать исторический объем оборонной помощи» Киеву.
Псаки спросили о появившейся в американских СМИ информации о том, что Россия по дипломатическим каналам якобы предупредила США о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки в ответ отказалась «спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина». Также она не стала высказываться о перспективах включения России в список стран-спонсоров терроризма, в который сейчас входят КНДР, Иран и Судан.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега должен посетить Украину. «Я думаю, он приедет», – заявил Зеленский.
На прошлой неделе у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого его спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».
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Страны G7 собрались «усиливать давление» на Россию
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Страны Группы семи (G7) будут сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении глав финансовых ведомств и центробанков «семерки» по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», – приводит выдержку из совместного заявления ТАСС.
Главы финансовых ведомств и центробанков «семерки» также подчеркнули, что G7 вместе с партнерами продолжит предпринимать шаги, направленные на «повышение цены этой войны для России». В совместном заявлении также отмечается, что страны «семерки» продолжат тесное сотрудничество, направленное на исполнение введенных против РФ санкций и предотвращение любых попыток эти санкции обойти.
Страны Группы семи также выразили мнение, что России следует выполнить решение Международного суда ООН, который ранее потребовал остановить военную операцию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может принять во внимание указанное решение, так как у международного суда есть понятие «согласие сторон», которого в данной ситуации быть не может.
Напомним, во вторник канцлер Германии Олаф Шольц счел возможным в рамках Группы семи (G7) выделить Киеву 50 млрд евро.
Напомним, 7 апреля страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер. Они также решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России. Кроме того, страны Группы семи (G7) объявили о намерении ввести санкции против оборонно-промышленного комплекса России.
В Москве оценили возможность участия США в переговорах России и Украины
На данный момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры России и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заявил, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам, что «с учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, (...) нет места для какого-то конструктивного вклада», передает РИА «Новости».
«США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные – это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить», – добавил он.
Ранее в Кремле отреагировали на угрозы президента Украины Владимира Зеленского прекратить переговоры с Россией. Вместе с тем западные лидеры обсудили планы увеличить давление на Россию.
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Индия отказалась помогать Японии в доставке грузов на Украину
Правительство Индии отказалось предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, призванных доставлять гуманитарную помощь для украинских беженцев. В Токио это официально объясняют недостатком координации, сообщили официальные источники Киодо.
Японские военные самолеты по согласованию со специализированными органами ООН предполагалось использовать для погрузки гуманитарных грузов в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах для последующей доставки в Польшу и Румынию. Нью-Дели, как сообщается, на рабочем уровне не возражал против такого варианта, однако 20 апреля ответил твердым отказом, передает ТАСС.
В правящей Либерально-демократической партии Японии, по данным Киодо, такое развитие событий связывают с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией. Японским властям в результате придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев, отмечает Киодо.
В прошлый вторник госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах. В тот же день Индия отвергла советы отказаться от российской нефти. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалилась попытка США натравить Индию на Россию.
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В Британии усомнились в готовности НАТО к противостоянию с Россией
Североатлантический альянс пытается избежать конфликта с Россией, поскольку не готов к возможному противостоянию, заявил бывший командующий Объединенными вооруженными силами Британии Ричард Бэрронс.
«Я в целом обеспокоен тем, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это», – сказал Бэрронс, передает ТАСС со ссылкой на издание Independent.
По его мнению, Британия также не готова обеспечивать защиту другой страны НАТО. Он привел в пример потенциальную помощь Эстонии в возможном конфликте с Россией, в таком случае силы Британии были бы уничтожены «примерно за неделю».
На данный момент план обновления британской армии недостаточен, необходимо повысить военные расходы до 3% в следующие пять лет, чтобы «оживить» ее.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сейчас не располагает вооружениями, которые могла бы в краткосрочной перспективе поставить Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что страны Запада намерены поддерживать Украину и дальше, оказывая ей финансовую и военную поддержку, но НАТО не будет становиться стороной конфликта.
США захотели принудить весь мир соблюдать санкции против России
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Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо.
«Со временем наша цель – это добиться, чтобы <...> все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию», – сказал Адейемо. США «ожидают, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией», которую собрал Вашингтон, «значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», передает ТАСС.
По его словам, чтобы «в конечном итоге лишить» Россию «доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», включая Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды. Также «нужно нацелиться на определенные страны», чтобы лишить Москву «доступа к конвертируемой валюте основных экономик». «И вы видели, что эти страны собрались вместе в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает Россию к ответственности», – заявил Адейемо.
При этом он признал, что звучит «критика некоторых кругов, заключающаяся в том, что опирающийся на санкции ответ на действия России угрожает расколоть мировую экономику», а противников США подталкивает «ускорить усилия по строительству отдельной» системы. «Мой вывод противоположен: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток избежать ее», – заявил Адейемо.
Власти Соединенных Штатов могут отменять санкции при изменении поведения тех, в отношении кого они были введены, сообщил он.
Напомним, Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс России. США, по его словам, собираются «часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок».
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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