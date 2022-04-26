В Минстрое заявили об уровне импортозамещения в строительстве в 90%

В строительстве стандартного жилья в России уровень импортозамещения поднялся выше 90%, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин; по его словам, с заменой импортных строительных материалов не возникает проблем.

«В последнее время не так все просто с иностранными рынками строительных материалов и технологий. Но я думаю, что благодаря нашим друзьям из Узбекистана и еще некоторых стран, мы этот вопрос преодолеем. Тем более что у нас импортозамещение в отрасли, если мы говорим про стандартное жилье, больше 90%», – цитирует Стасишина ТАСС.

Замминистра отметил, что в понедельник посетил в Узбекистане лифтостроительный завод, ознакомился с промышленностью строительных материалов. «Гордость берет за такие производства, и объективно есть понимание того, что все у нас будет хорошо», – подчеркнул он.

По словам Стасишина, в настоящее время в стадии строительства в России находится 142 млн квадратных метров жилья.

Кроме того, на готовых к вовлечению в оборот площадках можно построить еще 150–170 млн квадратных метров с горизонтом ввода до 2030 года, добавил он.