Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 11 человек

В результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери погибло 11 человек: под завалами были найдены тела пяти погибших.

В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери.

Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар.

Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер.

Сообщалось о шести погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

По последним данным, в результате пожара погибли 11 человек и 24 пострадали, 13 из них находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.