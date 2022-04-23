Глава российской делегации оценил поддержку христиан Иерусалима

Делегация России, отправившаяся за Благодатным огнем, получила поддержку властей Израиля и христианских церквей Иерусалима, никаких трудностей на Святой Земле не было, заявил председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин.

«Очень важно, что, как и прежде, мы получили поддержку властей Израиля, Патриарха Иерусалимского Феофила, Армянского Патриарха Иерусалима Нурхана Манугяна, Главы Ордена францисканцев на Святой Земле Франциска Паттона. Мы благодарны представителям конфессий и правоохранительным органам Израиля за высокий уровень организации церемонии. Все было понятно, четко и доброжелательно. Каких-то особенных трудностей в выполнении своей миссии на Святой Земле в этом году мы не заметили», – цитирует РИА «Новости» Якунина.

По его словам, Фонд приносит частицу Благодатного огня миллионам верующих в России как символ победы жизни над смертью, и как скромный вклад в возрождение светлых надежд и добра.

«Самое главное в сегодняшней церемонии для нас это то, что мы вместе с другими верующими вновь смогли присутствовать в Великую Субботу в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Напомню, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой такой возможности в предыдущие два года у делегаций из разных стран не было. Кроме того, нынешнее принесение Благодатного огня в Россию юбилейное двадцатое, что тоже делает это событие особенным для Фонда Андрея Первозванного и для верующих в нашей стране», – подчеркнул Якунин.

Ранее благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила частичку огня у храма Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт «Внуково-3». В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.