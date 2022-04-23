Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 23 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила частичку огня у храма Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию, передает РИА «Новости».

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт «Внуково-3». В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.

Схождение огня можно наблюдать в ходе телевизионной трансляции из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Проводить ее будут телеканалы НТВ, Первый канал и «Россия 1».