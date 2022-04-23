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Кампанию США против России сочли отработкой «санкционного фронта» против Китая
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США создают единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, «обкатывая механизм» для будущего противостояния с Китаем, заявил дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» заявил, что США стремятся «подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития» России, «разрушить нашу экономику». Однако применяемые для этого механизмы и меры, «создание единого с Евросоюзом санкционного фронта» – это «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем».
В период президентства Дональда Трампа трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена, но при Джо Байдене США и ЕС договорились по мораторию на ряд пошлин, урегулировали спор Airbus и Boeing, заработал трансатлантический Совет по торговле и технологиям. По мнению дипломатического источника, Россия стала «объектом, на котором механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается».
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции. Позднее помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки Вооруженным силам России.
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Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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В России объяснили, почему принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена
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«Отношения США и Аравии испортились из-за позиций Джо Байдена по ряду ключевых вопросов. И если конфликт на Украине закончится поражением Вашингтона, то дипломатические отношения саудитов с американцами могут быть сведены на нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и отказался наращивать добычу нефти.
«Есть несколько причин, почему отношения были испорчены. Во-первых, Джо Байден в вопросе йеменского конфликта вел себя значительно жестче, чем в свое время Дональд Трамп. Во-вторых, Байден раскритиковал убийство журналиста Хашогги, чего опять же не позволял себе Трамп. Ну и, в-третьих, Байден рассекретил документы о терактах 11 сентября 2001 года, согласно которым Саудовская Аравия была к ним причастна. Но последней каплей в чаше терпения саудитов стал афганский кризис», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, после того, как «американцы бросили своих союзников», для всех стран Персидского залива стало очевидным, что «как только запахнет жареным, США их кинут». «Сейчас весь Залив переоценивает свои риски. И Саудовская Аравия, очевидно, усиливает контакты с Россией и Китаем», – уверен Дудаков.
Эксперт также утверждает, что вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Саудовской Аравии будет решаться по итогам спецоперации на Украине. «Если конфликт закончится очевидным поражением Байдена, то я допускаю, что Эр-Рияд придет к выводу, что им больше не о чем разговаривать с Вашингтоном. Они перестанут приглашать их на встречи, отвечать на звонки и прочее. Более того, не исключаю, что они могут просто забыть о дипломатических отношениях», – говорит Дудаков.
«Нынешнее положение дел, разумеется, выгодно для России. Чем меньше стран Персидского залива будут сотрудничать с США, тем больше шансов на то, что Вашингтон не сможет оказывать давление на ОПЕК в вопросах добычи нефти», – рассуждает Дудаков. «И если Москве удастся договориться с Эр-Риядом о торговле в обход долларов, то это постепенно приведет к дедолларизации мирового порядка», – заключил собеседник.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что отношения США и Саудовской Аравии «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» из-за убийства в 2019 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».
В 2022 году, в разгар украинского кризиса, США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.
Wall Street Journal добавляет, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».
Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции против России напугали союзников США, включая Саудовскую Аравию.
Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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В США объяснили идею включения Финляндии и Швеции в НАТО
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Власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на онлайн-семинаре.
«Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <…> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса, противодействия негативным последствиям этой войны в развивающемся мире, в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов», – приводит слова заместителя помощника президента США ТАСС.
По версии Сингха, включение Финляндии и Швеции в НАТО в сочетании с экономическими санкциями должно позволить Вашингтону «создать рычаг воздействия» на Россию.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Страны G7 собрались «усиливать давление» на Россию
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Страны Группы семи (G7) будут сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине, говорится в совместном заявлении глав финансовых ведомств и центробанков «семерки» по итогам встречи в Вашингтоне.
«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», – приводит выдержку из совместного заявления ТАСС.
Главы финансовых ведомств и центробанков «семерки» также подчеркнули, что G7 вместе с партнерами продолжит предпринимать шаги, направленные на «повышение цены этой войны для России». В совместном заявлении также отмечается, что страны «семерки» продолжат тесное сотрудничество, направленное на исполнение введенных против РФ санкций и предотвращение любых попыток эти санкции обойти.
Страны Группы семи также выразили мнение, что России следует выполнить решение Международного суда ООН, который ранее потребовал остановить военную операцию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может принять во внимание указанное решение, так как у международного суда есть понятие «согласие сторон», которого в данной ситуации быть не может.
Напомним, во вторник канцлер Германии Олаф Шольц счел возможным в рамках Группы семи (G7) выделить Киеву 50 млрд евро.
Напомним, 7 апреля страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер. Они также решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России. Кроме того, страны Группы семи (G7) объявили о намерении ввести санкции против оборонно-промышленного комплекса России.
В Москве оценили возможность участия США в переговорах России и Украины
На данный момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры России и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заявил, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам, что «с учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, (...) нет места для какого-то конструктивного вклада», передает РИА «Новости».
«США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные – это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить», – добавил он.
Ранее в Кремле отреагировали на угрозы президента Украины Владимира Зеленского прекратить переговоры с Россией. Вместе с тем западные лидеры обсудили планы увеличить давление на Россию.
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Индия отказалась помогать Японии в доставке грузов на Украину
Правительство Индии отказалось предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, призванных доставлять гуманитарную помощь для украинских беженцев. В Токио это официально объясняют недостатком координации, сообщили официальные источники Киодо.
Японские военные самолеты по согласованию со специализированными органами ООН предполагалось использовать для погрузки гуманитарных грузов в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах для последующей доставки в Польшу и Румынию. Нью-Дели, как сообщается, на рабочем уровне не возражал против такого варианта, однако 20 апреля ответил твердым отказом, передает ТАСС.
В правящей Либерально-демократической партии Японии, по данным Киодо, такое развитие событий связывают с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией. Японским властям в результате придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев, отмечает Киодо.
В прошлый вторник госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах. В тот же день Индия отвергла советы отказаться от российской нефти. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалилась попытка США натравить Индию на Россию.
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Трампа испугало отсутствие страха у России и Ирана перед США
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Настал самый опасный период за всю историю Соединенных Штатов, многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США, заявил 45-й американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Флорида.
«Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны <…>. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен», – приводит слова Трампа ТАСС.
«Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие [страны] тоже ими обладают. <…> Раньше не было ничего подобного», – заявил Трамп.
Он констатировал, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США.
Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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В Кремле опровергли заявление Госдепа об удерживании ВСУ Мариуполя
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В заявлении Госдепартамента США о якобы дезинформации президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии Министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Он назвал дезинформацией заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР).
Пентагон рассказал о разработке ударных дронов для ВСУ еще до начала войны на Украине
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Официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые будут переданы украинской армии, изначально разрабатывались для нужд ВСУ – еще до начала спецоперации.
Уточняется, что система вооружения Phoenix Ghost, название которой впервые прозвучало в пакете помощи Украине на сумму 800 млн долларов, была ускоренно разработана для особых нужд ВСУ еще до начала российской спецоперации, поясняет агентство Anadolu.
«До начала войны система Phoenix Ghost находилась в стадии разработки в тесном сотрудничестве с ВСУ. Сейчас мы думаем, что эти системы удовлетворят их потребности, особенно на востоке Украины», – отметил при этом офицер Пентагона.
Также Кирби заявил, что эти системы предназначены для тактических целей, таких как атака целей и наблюдение за полем боя. «Эти системы, вероятно, будут использоваться и ВВС США», – заключил он.
Напомним, новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден, включает в себя 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки 155-мм гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение и запчасти.
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В Белом доме заявили о признаках поддержки армией Китая ВС России
США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Отмечается, что китайские компании и банки не допускают прямого обхода санкций или заполнения ниши в плане экспортного контроля вместо России.
«Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Ранее сообщалось, что министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины.
Глава МВФ призвала не ставить крест на глобализации
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что, по ее мнению, еще слишком рано «покупать гроб для глобализации».
Глава МВФ выступала в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Ведущая мероприятия задала вопрос о риске фрагментации мировой экономики. «Мы живем в многополярном мире, и это уже привело к некоторым трениям и изменениям в плане торговых партнеров. Но я отношусь к основной массе тех, кто говорит, что мы до такой степени интегрированы, что если составить список проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку, то это будет очень длинный список. Мы должны искать пути совместной работы», – приводит ТАСС ответ главы МВФ.
Она напомнила, что в четверг на состоявшемся в Вашингтоне заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК, является руководящим органом МВФ) участники не смогли принять итоговое коммюнике. Как сообщало Reuters, Россия отказалась поддерживать текст из-за формулировок, касающихся событий на Украине. «Но все пришли к согласию по существу политики, выводов, рекомендаций. Все. И был один участник, который сказал: «Но вы говорите там (в коммюнике) что-то еще, с чем я не согласен». На мой взгляд, еще слишком рано идти покупать гроб для глобализации», – заключила Георгиева.
В свою очередь глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, также участвовавший в мероприятии, выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может «привести к большей фрагментации политической и экономической ситуации». «Глобализация, которая была у нас, приносила свою пользу, но также имела цену. <…> Без сомнений, это будет другой мир. Это может быть мир с, возможно, более высокой инфляцией, возможно, с более низкой производительностью, но с более устойчивыми и надежными цепочками поставок. <…> Я думаю, не является ясным фактом то, что мы наблюдаем обращение вспять [процесса] глобализации. Полагаю, ясно, что он замедлился и, возможно, пойдет вспять, я не знаю», – сказал глава ФРС США.
Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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В Пентагоне уточнили объем поставок на Украину гаубиц и БПЛА
Новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
«Вооружение в этом пакете включает в себя 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки 155-мм гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение, а также запчасти», – приводит ТАСС текст заявления.
Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов.
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США ввели новые санкции против 29 физических и 40 юридических лиц России
США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в который попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц России, связанных с финансовой сферой, передает РИА «Новости».
Так, санкции затронули на этот раз первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, заместителя председателя Банка России Михаила Алексеева, заместителя президента – председателя правления банка «Открытие» Надию Черкасову, основателя и владельца IBS Group Анатолия Карачинского, а также гражданина Новой Зеландии, бывшего финансового директора Sberbank CIB Пола Голдфинча.
Напомним, ранее Джо Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем».