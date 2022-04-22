Российский генерал назвал цель второго этапа спецоперации на Украине

Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», – передает ТАСС слова Миннекаева.

По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.

«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», – сказал он.

Миннекаев отметил, что российские военные приспособились к тактике украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны. Сообщения СМИ о провалах не соответствуют действительности, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

«Понятно, что сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что отдельные группы российских войск, вырвавшись вперед, попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», – сообщил замкомандующего.

По его словам, техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.

«При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», – сообщил Миннекаев.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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