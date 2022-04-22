Минпромторгу поручили подготовить предложения по сдерживанию роста цен на упаковку

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств, в том числе Минпромторгу и ФАС, до 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для нее, сообщила пресс-служба вице-премьера.

«Поручила к 5 мая Минпромторгу, ФАС провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки (в том числе полимерной) и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок)», – передает РИА «Новости» сообщение Абрамченко.

Как пояснила вице-премьер, производители по большей части обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными. «Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения», – пояснила Абрамченко.

Кроме того, вице-премьер поручила Минпромторгу, Минэкономразвития в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и оборудование, используемые при производстве различных видов упаковки. Минсельхозу вместе с Минфином поручено подготовить изменения в нормативные правовые акты в части распространения механизма льготного кредитования для предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе на приобретение упаковочных материалов.

Кроме того, Минпромторгу поручено направить в Минэкомразвития предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций.

Вице-премьер поручила подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также меры по снятию административных барьеров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России работает над снижением влияния санкций на экономику страны, важно обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары.

Напомним, 8 марта президент Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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