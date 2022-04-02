Литва полностью отказалась от поставок газа из России

|
2 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков оценил ход переговоров между Россией и Украиной
Разделы
Куда направит свою экспансию Четвертый Рейх? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на карту. Цель Рейха неизменна. Это Россия.
Подробности...
С политической точки зрения «русские войска под Киевом» – это картинка, которая вдохновляет сторонников спецоперации на Украине. Она дает надежду на реванш после поражения 2014 года. Поэтому отвод войск многими воспринимается крайне эмоционально. Однако с военной точки зрения это решение выглядит логичным.
Подробности...
Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума.
Подробности...
В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...
В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Литва полностью отказалась от поставок газа из России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Литва полностью отказалась от поставок российского газа, остальная Европа тоже последует нашему примеру, заявил президент страны Гитанас Науседа.
«С этого месяца – больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы можем сделать это, то и остальная Европа тоже сможет!», – написал Науседа в своем Twitter-аккаунте, передает РИА «Новости».
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
|
|
С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле объяснили невозможность продажи российского газа британской Shell
|
|
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил невозможность для британской Shell покупать газ у РФ издержками антироссийской политики Лондона.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал тот факт, что Великобритания, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против Газпромбанка, и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
|
|
Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа
|
|
«Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.
«Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.
Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.
При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.
«Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
|
|
Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
|
|
Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
|
|
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД России встретил 1 апреля 2022 года словами «Газуем!»
|
|
Министерство иностранных дел России в пятницу ночью опубликовало в Telegram-канале внешнеполитического ведомства сообщение: «С 1 апреля 2022 газуем!».
«С 1 апреля 2022 газуем!», – говорится в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Никаких дополнительных комментариев в МИД России не опубликовали.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Ранее Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России
|
|
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
По мнению эксперта, отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение. «Мы говорим (при таком сценарии) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», – заявил Руссвурм в эфире телеканала ZDF, слова которого передает РИА «Новости».
Накануне советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
В среду в правительстве Германии сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты за поставки природного газа. В Берлине заявили, что поставки энергии, согласно договорам, оплачиваются исключительно в евро или долларах.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах
Корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщила пресс-служба компании.
«31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», – говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Кремль анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях
|
|
В ближайшее время схему расчета за российский газ в рублях представят общественности, она уже готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что схема уже представлена главе государства. По словам Пескова, схему «совсем скоро» представят общественности. «В том числе и сегодня можно тоже ожидать», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля также пояснил, что Россия привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.
«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».
Между тем Путин накануне после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с ФРГ, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли.
«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», – сказал Песков.
Вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: При неоплате недружественными странами газа рублями контракты будут остановлены
|
|
Отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в авиационной отрасли.
«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», – передает его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», – сказал президент.
Между тем в указе главы государства говорится, что оплата газа в рублях касается только поставок Газпрома по трубопроводам и также распространяется на все контракты с компаниями, зарегистрированными в недружественных странах.
«Установить, что с 1 апреля 2022 года: а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии... осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее – российские поставщики), производится в рублях», – цитирует документ РИА «Новости».
Согласно закону «Об экспорте газа», исключительным правом на экспорт газа в газообразном состоянии, то есть по газопроводам, сейчас обладает только Газпром.
Платить за такой газ в рублях необходимо по контрактам Газпрома с иностранными компаниями на поставку топлива в недружественные страны, а также по контрактам с иностранными компаниями, которые зарегистрированы в недружественных странах.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях в Германии
В газовых компаниях в Германии в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции 29 марта прошли обыски, эту информацию подтвердила Еврокомиссия.
«29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа», – цитирует заявление ЕК ТАСС.
В Еврокомиссии выразили озабоченность тем, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующими позициями на рынке».
При этом названия компаний не уточняются.
Между тем ранее европейские СМИ сообщили, что обыски в Германии проходили на дочерних компаниях Газпрома. Сообщалось, что целью проверок было установить роль компании в подорожании газа на территории Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпромбанк откроет рублевые счета для оплаты за газ недружественными странами
Газпромбанк откроет спецсчета в рублях для покупателей газа из недружественных стран и будет продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.
«АО «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего указа уполномоченным банком, открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ», – говорится в опубликованном указе на сайте Кремля.
Отмечается, что «уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ – РТС».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России. В случае отказа от оплаты, действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о сроках платежей за российский газ в Европе
Платежи за поставки российского газа в апреле по некоторым контрактам намечены во второй половине месяца, заявил источник, знакомый с ситуацией.
«По некоторым контрактам платежи за «апрельский газ» начинаются во второй половине апреля, по другим – в мае», – сказал собеседник ТАСС.
Согласно указу президента России о переводе оплаты за газ недружественными странами в рубли, речь идет об оплате за газ, поставляемый с 1 апреля.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не могут принять требования России об оплате поставок газа в рублях, контракты были заключены в евро.
|
|