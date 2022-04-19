МИД объяснил проблематичность расследования провокации в Буче

Провести в рамках Международного уголовного суда расследование провокации в Буче будет затруднительно, так как ни Россия, ни Украина не являются его членами, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

«Запад решил своим путем пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами Международного уголовного суда», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Ильичев подчеркнул, что Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе провокации Буче, потому что сомневается в непредвзятости следствия.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию», – сказал Ильичев.

Он также отметил, что накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам, а оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законной целью для российских военных.

«Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то «правилах», – добавил директор департамента.

По словам Ильичева, «вооружения, которые окажутся на Украине, – законная цель для российских военных».

Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах там российскими военными мирных жителей. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД