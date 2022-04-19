Диетолог рассказала, как вернуть форму «разленившемуся» в Великий пост организму

В первый день после Великого поста на пасхальный завтрак следует ограничиться одним вареным куриным яйцом, небольшим количеством нежирной творожной пасхи и кусочком кулича, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина.

В воскресенье, 24 апреля, православные христиане отмечают Пасху. До этого дня верующие на протяжении семи недель соблюдают правила Великого поста, поэтому их организму будет особенно тяжело принять калорийный пасхальный завтрак.

«Для нашего организма абсолютно все равно – праздник у нас или не праздник. У него все четко: если какое-то время человек сидел на диете, соблюдал пост и не питался тяжелыми, мясными, жирными блюдами, то ряд ферментов в его организме перестают вырабатываться. То есть очень многие органы перешли в другой режим и немного разленились. Поэтому нужно им объявить о том, что предстоит перейти на прежний режим работы», – говорит Соломатина.

В связи с этим необходимо возвращать продукты животного происхождения постепенно, в основном придерживаясь того режима питания, который был во время поста, советует диетолог. Так в первый день можно ввести умеренное количество кисломолочных продуктов, например, ряженку, простоквашу или кефир, а немного позже – творог. На следующий день в рацион можно вести нежирную рыбу, яйца, а в последующие дни – нежирное мясо.

«Выходить с поста надо постепенно и по порциям. То есть придерживаться постного питания, добавляя сначала небольшие порции продуктов животного происхождения. Особенно это касается пожилых и людей, имеющих какой-то дискомфорт или дисфункцию», – рассказывает специалист. Если же после поста резко вернуться к обычному питанию, то это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, предупреждает собеседник.

«Соответственно, на Пасху следует ограничиться одним вареным яйцом, небольшим количеством творожной пасхи (жирностью не более 5,5%) и одним кусочком кулича. Этого будет достаточно для первого дня, на обед и ужин стоит продолжить постное питание. А на следующий день уже можно съесть побольше, но поняв, что кулич – очень калорийный и неполезный продукт», – советует Соломатина.

От алкоголя, в том числе кагора, диетолог настоятельно рекомендует воздержаться на две–три недели после выхода с поста.

Ранее специалист рассказала, что при декорировании пасхальных яиц стоит избегать синтетических красителей и элементов, в составе которых есть клей, а окрашивать скорлупу лучше луковой шелухой или использовать краски из органического красителя.