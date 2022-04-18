Диетолог предупредила об опасных украшениях пасхальных яиц

При декорировании пасхальных яиц стоит избегать синтетических красителей и элементов, в составе которых есть клей, а окрашивать скорлупу лучше луковой шелухой или использовать краски из органического красителя, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Многие считают, что синтетические краски никак не влияют на яйцо, потому что его скорлупа твердая. Но в скорлупе есть поры, микроотверстия. Тем более многие хранят окрашенные яйца до Пасхи несколько дней. Чем дольше яйцо лежит, тем больше оно становится пористым. Не нужно уповать на то, что скорлупа все выдержит. Если мы добавляем в кипящую воду химические красители, то безопасность уже под вопросом», – приводит «Вечерняя Москва» слова Соломатиной.

По словам диетолога, следует быть осторожным при использовании декоративных элементов для украшения пасхальных яиц.

«Для декора можно использовать бумажные или пластиковые полоски, но следует быть осторожнее с клеем. Клей может пройти сквозь поры скорлупы, поэтому лучше не рисковать», – отметила специалист.

Самый проверенный способ покраски яиц, по мнению диетолога, это «бабушкин метод» с использованием луковой шелухи. Также можно использовать краски, сделанные на основе свекольного сока или других органических красителей.

«Полезные красители – натуральные и органические. Луковая шелуха кипятится, туда закладывается яйцо. Можно украсить его различными рисунками. Например, я бы прикрепила к яйцу натуральные мелкие цветочки, листочки или маленькие фигурки из бумаги при помощи марли. Также можно создать на яйцах узор при помощи ниток. Рукодельницы могут обвязать яйцо крючком или спицами, а затем нашить на ткань какие-то узоры, бисер. Главное – проявить фантазию», – посоветовала Соломатина.

Ранее производители яиц предупредили о резком росте цен перед Пасхой.