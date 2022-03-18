Производители яиц предупредили о резком росте цен

Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза (объединяет крупные компании отрасли) 14 марта решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.

Так, гендиректор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков говорил, что за последние дни себестоимость выросла на 10%. О планах повысить отпускные цены пропорционально росту себестоимости заявлял и гендиректор «Роскара» Роман Смирнов.

В Минсельхозе подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Некоторые ретейлеры, например X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. В компании говорят, что каждое обращение будет рассматриваться с точки зрения обоснованности повышения цен.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля, говорит источник из числа ретейлеров. Но в этом году, по его словам, повышение началось за полтора месяца, а сейчас цены уже выросли на 15–25% в зависимости от категории. Он предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на величину до 30–40%.

Источник из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15–40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%, говорится в презентации Росптицесоюза.

Ранее в прокуратуре заявили о запланированной проверке сообщений об увеличении стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями. Прокуроры 26 регионов, на территории которых производится и поставляется товар, проведут проверку законности этих действий.

Сообщалось также, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.

Напомним, в среду президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.