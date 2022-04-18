Роскомнадзор решил создать систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор собирается модернизировать оборудование для исполнения закона о «суверенном интернете» и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, сообщают СМИ.

По словам источника, близкого к Роскомнадзору, такая система может появиться уже осенью 2022 года, когда оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) будет обновлено. В данный момент ведомство обсуждает детали проекта с поставщиком оборудования, пишет Forbes.

По словам другого источника, близкого к администрации президента, в первые дни спецоперации России на Украине стало понятно, что российская ИТ-инфраструктура не готова к кибератакам, и потому власти прорабатывают разные варианты защиты рунета от внешних угроз на национальном уровне.

Источник издания в компании по информационной безопасности рассказал, что в DPI-оборудовании есть функция защиты от DDoS-атак, однако Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный РКН) разработал только несколько образцов атак, на которые оборудование должно среагировать, поэтому не получается обеспечить качественную защиту.

Около месяца назад Минцифры предложило госорганам обратиться в ГРЧЦ, чтобы установить оборудование и защитить свои ресурсы от DDoS-атак.

Ранее в МИД заявляли о ведущейся против России кибервойне. В «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.

Кроме того, хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну». Их сайт в ответ взломали российские хакеры из Killnet. На Украине хакеры предположительно российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.