Авиаударом под Киевом уничтожен завод по производству боеприпасов

За прошедшую ночь российские Вооруженные силы уничтожили с помощью высокоточных ракет завод по производств боеприпасов в районе города Бровары в Киевской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», – цитирует РИА «Новости» Конашенков.

По его словам, российская армейская авиация уничтожила за ночь более 50 украинских военнослужащих и 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

«Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей», – сказал он.

Также Конашенков заявил, что оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины, среди них два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ». Кроме того, российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватое.

«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814 объектам, в том числе 17 пунктам управления, 111 огневым позициям артиллерии и 684 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника», – сказал он.

По его словам, в Мариуполе в составе украинской группировки окружены до 400 иностранных наемников. Конашенков уточнил, что большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады.

«Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», – отметил генерал.

Вместе с тем он заявил, что российский спецназ освободил заложников в мечети в Мариуполе. В результате спецоперации мечеть была деблокирована, уничтожены 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.

Отмечается, что российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков рассказал, что Киев привлек всего около 7 тыс. наемников из разных стран, к сегодняшнему дню их осталось менее 5 тыс. «Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наемников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской арабской республики прибыли 193 человека», – сказал генерал.

По его словам, подавляющая часть наемников сейчас распределена в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь.

«Их распределением по группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе Белая Церковь. В результате боевых действий численность наемников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек», – заявил генерал.

Конашенков подчеркнул, что ВС России уничтожили 1035 иностранных наемников, еще 912 сбежали с Украины. Он отметил, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет – долгий срок в тюрьме.

Ранее Конашенков сообщил, что Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе вести переговоры о сдаче в плен.

Напомним, Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.

В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

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