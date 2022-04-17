Матвиенко: Россия продолжит прилагать усилия для поддержания суверенитета Сирии

Россия и впредь будет прилагать усилия для обеспечения поддержания суверенитета Сирии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Подтверждаем солидарность с сирийским народом в его борьбе с международным терроризмом и угрозами разрушения сирийской государственности. Российская Федерация и впредь будет прилагать все возможные усилия по обеспечению поддержания суверенитета Сирии, восстановлению ее экономики и решению гуманитарных вопросов», – написала она в телеграмме, адресованной председателю Народного совета (парламент) Сирийской республики Хаммуде Сабагу, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что Россия высоко ценит выраженную политическим руководством Сирии поддержку проводимой Россией специальной военной операции по защите мирного населения республик Донбасса.

В воскресенье отмечают национальный праздник Сирии – День эвакуации иностранных войск.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на слушаниях в Генассамблее ООН призвал расследовать преступления американских военных в Ракке. «Мы не забыли, как американские военные сровняли с землей сирийскую Ракку в ходе варварской вооруженной кампании, которую они вели вместе с подконтрольными силами. Преступления, совершенные американскими военными в ходе невиданной по своей жестокости военной операции, должны быть расследованы», – пояснил он.

Напомним, речь идет о событиях лета-осени 2017 года. Ракка была захвачена террористами, удерживавшими большое количество мирных жителей. Международная коалиция, ведущую роль в которой играли США, наннсла массированные виаудары по городу, которые привели к гибели мирных граждан.

Кроме того, ранее российская разведка обвинила США в расхищении природных ресурсов Сирии. В частности, США активно участвуют в подпольной торговле нефтью, ежемесячная выработка – до 3 млн баррелей. Порядка трети похищенной нефти «при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель. Кроме того, по данным СВР, американские спецслужбы планируют ориентировать «спящие ячейки» экстремистов в Дамаске и Латакии на точечные акции против сирийских силовиков, военных Ирана и России.