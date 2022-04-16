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В Нижегородской области умер форсировавший Днепр Герой СССР
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Последний живший в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов умер в возрасте 99 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Александр Михайлович был удивительным человеком, очень образованным, интеллигентным, готовым поделиться своей мудростью и опытом. Не раз общался с ним лично. В последние годы созванивались по телефону. Надеялся, что в этом году увидимся на День Победы. Память о нем живет в наших сердцах и будет увековечена в истории региона», – приводит РИА «Новости» слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которого цитирует пресс-служба правительства региона.
Отпевание ветерана Великой Отечественной войны состоится в Нижегородском кафедральном Александро-Невском соборе 17 апреля. Александр Михайлович Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Фоминского района (ныне Гороховецкого района Владимирской области). В 1927 году с родителями переехал в поселок Чернораменка Балахнинского района. В июле 1941 года Балахнинским райвоенкоматом Горьковской области был направлен во Фрунзенское пехотно-минометное училище.
В боях Великой Отечественной войны Кузнецов участвовал с апреля 1942 года. Сначала был командиром взвода батальонных минометов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.
11 сентября 1943 года Кузнецов в числе первых форсировал реку Десна в районе села Оболонье (Коропский район Черниговской области), участвовал в отражении танковой контратаки. Организовал стойкую оборону и в ходе боя лично подбил три танка.
25 сентября при переправе через реку Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку шести вражеских танков. Кузнецов противотанковыми гранатами подбил два из них. Полк удержал свои позиции, но оказался во временном окружении. Прорвав кольцо, группа бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к партизанам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение пяти суток старшему лейтенанту Кузнецову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Напомним, 16 апреля в России отмечается утверждение звания Героя Советского Союза, которое было впервые установлено постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года и стало вышей степенью отличия в СССР, вручаемой за совершение подвига или выдающейся заслуги во время боевых действий или в мирное время.
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Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», – заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает Ura.ru.
Ранее в интервью CNN он заявил, что украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.
До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело.
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Петиция за высылку посла Украины из Германии набрала больше 25 тыс. голосов
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В Германии создана петиция с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Автор указал, что Мельник «зашел слишком далеко».
«То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – говорится в тексте петиции на сайте change.org, которая набрала уже более 25 тыс. голосов.
Указывается, что посол Мельник больше не приемлем и не соответствует требованиям дипломата. Автор петиции и подписавшее ее потребовали немедленно выслать посла из страны.
Ранее Андрей Мельник заявил, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
В конце марта Мельник потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением по Украине.
Шольц должен заявить, «что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение», посчитал тогда Мельник.
400-тысячный город на Украине остался без воды
В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.
Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.
Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.
Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.
Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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В США опасаются дефицита боеприпасов у ВСУ
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Россия может вскоре начать новое наступление, поскольку Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ, сообщают американские СМИ.
«На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю», пояснил NBC чиновник из государственных структур.
Уточняется, что США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление усилится.
Между тем, по данным CNN, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ. «В то время как США отправляют Украине 40 тыс. артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией Байдена, даже это количество может быть израсходовано в течение нескольких дней», – сказал представитель Белого дома CNN.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Между тем, на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того» оружия, которое к тому же «доставляется медленно».
СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
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Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации
Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.
В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».
«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.
При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.
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Российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием
В районе Одессы российская ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, заявил в субботу, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Также он добавил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма, также ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов ВСУ.
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Стало известно о возобновлении подготовки украинских войск британскими спецназовцами
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Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, сообщает газета Times.
Издание пишет со ссылкой на офицеров двух батальонов украинских войск, что на прошлой и позапрошлой неделях они якобы проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании, передает РИА «Новости».
Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.
Издание напомнило, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.
В министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать изданию информацию о возвращении инструкторов.
Ранее сообщалось, что задержанный в России сторонник «Правого сектора*» приехал из Британии. Также в Совфеде рассказали о пленных военнослужащих стран НАТО.
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В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии и наемников
Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, – ложь.
«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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Украинские военные сбежали с позиций в музее Мариуполя у завода «Азовсталь»
После пожара в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» украинские военные сбежали и оставили свои позиции, но забрали с собой некоторые ценные экспонаты.
«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», – приводит РИА «Новости» слова местного жителя Александра Николаевича.
По его словам, украинские военные базировались на территории музея, расположенного неподалеку от завода «Азовсталь», но недавно сбежали со своих позиций, оставив разоренным сам музей. Сейчас, как рассказал Александр Николаевич, сотрудники пытаются собрать остатки коллекции, но и в период пребывания там украинских войск музейные работники тоже бывали на территории.
«Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер и видели музейную саблю у украинского военного, с ее слов», – рассказал он.
Здание музея сильно повреждено в результате боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты – бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, отдают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.
Ранее Следственный комитет России решил проверить сведения американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых мирных жителей Мариуполя после отступления нацбатальона «Азов».
До этого стало известно о снайперах «Азова», стреляющих по мирным жителям в Мариуполе.
В Минобороны сообщили, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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Украина недовольна поставленным Западом оружием
Европа поставляет Украине «не то оружие» и доставка осуществляется слишком долго, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», – написал он на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».
При этом он потребовал предоставить Украине необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.
До этого на Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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Медведев посмеялся над посвященным ему украинским фейком
Фейки создают альтернативную вселенную, идею уничтожения спутников Starlink, опубликованную на фальшивом сайте «Единой России», исполнять пока рано, но можем и рассмотреть, пошутил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про «ЕР» платят прямо из Госдепа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также с иронией отметил, что идея уничтожения спутников Starlink свежая: исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим
Ранее утром на фальшивом портале, замаскированном под сайт партии «Единая Россия», появилось ложное сообщение, что Дмитрий Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink. Роскомнадзор позднее заблокировал этот сайт, его IP адрес был зарегистрирован в США.
Глава минтранса ФРГ пожаловался на сбои в отрасли из-за событий на Украине
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг предупредил о серьезных проблемах, с которыми сталкивается транспортно-логистический сектор из-за событий на Украине, отметив, что наблюдаются частые сбои в цепочках поставок и нехватка персонала.
Виссинг заявил редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что «цепочки поставок сильно нарушены, шелковый путь используется гораздо меньше, поскольку экспедиторы рискуют, перевозя товары по нему», передает ТАСС.
При этом он добавил, что министерство транспорта очень внимательно следит за развитием событий, «мы находимся в тесном контакте с пострадавшими отраслями».
Кроме того, события на Украине привели к острой нехватке персонала в Германии и соседней с ней Польше.
«Недостаток квалифицированных рабочих в Польше также влияет на нас», – констатировал Виссинг, уточнив, что на данный момент в Польше не хватает около 100 тыс. водителей-дальнобойщиков из-за того, что они были призваны на военную службу. Это, по его словам, примерно 37% всех водителей грузовиков в стране.
В заключение глава минтранса ФРГ заметил, что отрасль также страдает от высоких затрат на электроэнергию и срочно нуждается в поддержке.
Ранее в Германии из-за антироссийских санкций выросли цены на продукты.
ГИБДД перестанет штрафовать за мелкие нарушения ПДД
В Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении, сообщили в ГУОБДД МВД России.
«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом уточняется, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально содержит признаки административного правонарушения, но размер вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения правоотношений.
К таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года чаще всего на камеры фото- и видеофиксации попадались нарушения требований дорожных знаков и разметки. Также в топ-5 нарушений вошли поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки, и невыполнение требований ПДД заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом и разворотом.
Эксперт счел бесполезным закрытие итальянских портов для российских судов
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«Решение Италии касается только судов под российским флагом, я сомневаюсь, что российские суда ходили туда под этим флагом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву Владимир Васильев. Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля во исполнение санкций Евросоюза.
«Италия вводит ограничительные меры в рамках пятого пакета санкций ЕС, который среди прочего включает запрет на вход российским судам в порты Евросоюза. Теперь страны вводят эту норму в национальное законодательство», – отметил член президиума Ассоциации международного морского права Владимир Васильев.
По словам эксперта, решение Италии не окажет заметного влияния на Россию, которая не осуществляла крупные перевозки в эту страну. «Решение Италии касается только судов под российским флагом, я сомневаюсь, что российские суда ходили туда под этим флагом. Контролируемые Россией суда ходят туда под флагами других стран. Поэтому это не окажет на нас особого влияния», – считает эксперт.
О том, что итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 17 апреля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления. В документе говорится, что суда, которые в настоящее время находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности». Кроме того, запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.
Решение о запрете принято в рамках исполнения санкций Евросоюза от 8 апреля. Пятый пакет санкций ЕС в отношении России был подготовлен после событий в украинском городе Буча. Исключения сделаны для перевозок сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи, а также поставок энергоносителей (запрет на покупку российского угля вводится с августа этого года).
Аналогичные решения о запрете российским судам заходить в свои порты уже обнародовали власти Бельгии и Румынии.
В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что запреты заходить в иностранные порты кораблям РФ не будут оставлены без ответа. «Правительством будут вводиться адекватные ограничения, соответствующее постановление подписано», – сказал Мишустин.