В Нижегородской области умер форсировавший Днепр Герой СССР

Последний живший в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов умер в возрасте 99 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Александр Михайлович был удивительным человеком, очень образованным, интеллигентным, готовым поделиться своей мудростью и опытом. Не раз общался с ним лично. В последние годы созванивались по телефону. Надеялся, что в этом году увидимся на День Победы. Память о нем живет в наших сердцах и будет увековечена в истории региона», – приводит РИА «Новости» слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Отпевание ветерана Великой Отечественной войны состоится в Нижегородском кафедральном Александро-Невском соборе 17 апреля. Александр Михайлович Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Фоминского района (ныне Гороховецкого района Владимирской области). В 1927 году с родителями переехал в поселок Чернораменка Балахнинского района. В июле 1941 года Балахнинским райвоенкоматом Горьковской области был направлен во Фрунзенское пехотно-минометное училище.

В боях Великой Отечественной войны Кузнецов участвовал с апреля 1942 года. Сначала был командиром взвода батальонных минометов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.

11 сентября 1943 года Кузнецов в числе первых форсировал реку Десна в районе села Оболонье (Коропский район Черниговской области), участвовал в отражении танковой контратаки. Организовал стойкую оборону и в ходе боя лично подбил три танка.

25 сентября при переправе через реку Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку шести вражеских танков. Кузнецов противотанковыми гранатами подбил два из них. Полк удержал свои позиции, но оказался во временном окружении. Прорвав кольцо, группа бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к партизанам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение пяти суток старшему лейтенанту Кузнецову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Напомним, 16 апреля в России отмечается утверждение звания Героя Советского Союза, которое было впервые установлено постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года и стало вышей степенью отличия в СССР, вручаемой за совершение подвига или выдающейся заслуги во время боевых действий или в мирное время.

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