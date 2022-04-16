16 апреля в России отмечается утверждение звания Героя Советского Союза

Постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года было впервые установлено звание Героя Советского Союза, что стало вышей степенью отличия в СССР, вручаемой за совершение подвига или выдающейся заслуги во время боевых действий или в мирное время.

Герою СССР вручался знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда». Ее автором стал архитектор Мирон Мержанов.

Первыми Героями СССР были семь полярных летчиков, спасших экипаж и пассажиров парохода «Челюскин»: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин.

За время существования звания Героя Советского Союза им были удостоены 12777 человек, среди которых 95 женщин и 40 иностранцев.

После распада СССР награда была упразднена, а вместо нее 20 марта 1992 года учредили звание «Герой Российской Федерации». Это было сделано, чтобы сохранить преемственность в системе государственных наград.

Награды «Героя России» удостоены и участники спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля.

Так, Нурмагомед Гаджимагомедов, погибший в ходе спецоперации на Украине, был удостоен звания Героя России посмертно 3 марта указом президента России Владимира Путина.

Звание Героя России присвоено и командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье.

Под командованием Бернгарда бойцы 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении, прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.

В начале апреля отличившимся в ходе спецоперации на Украине российским десантникам вручили госнаграды. Всего с начала спецоперации восемь человек были удостоены Звезды Героя. Семеро – Героя России, а один одновременно стал героем и ДНР, и России.