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Зеленский назвал условия для окончания конфликта на Украине
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Для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.
«Я – за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», – цитирует ТАСС Зеленского.
Он отметил, что это, в частности, касается вопроса Донбасса. «Они (Россия, Донецкая и Луганская народные республики – прим. ВЗГЛЯД) хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», – заявил украинский президент.
По его словам, ДНР и ЛНР опасаются, что Киев вновь попытается военным путем установить контроль над Донбассом, при этом Зеленский подтвердил, что считает такое развитие событий возможным.
«Те боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», – заявил Зеленский.
«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — пояснил президент Украины.
Он напомнил, что в 2019 году украинская сторона отказалась подписать заранее согласованную декларацию «нормандской четверки». «Был документ, была какая-то декларация, были договоренности представителей сторон. Сначала и Германия, и Франция, и Россия сказали нам: «Как же так? Были представители, мы договорились?» Я им сказал: «Несмотря ни на каких представителей, я всем доверяю, но, пожалуйста, не надо без меня за меня решать», – повторил президент.
Зеленский добавил, что встречу между руководством России и Украины вряд ли стоит проводить, пока не будет ясно, какие именно страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях, потому что от этого будет зависеть ход переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого нужно подготовить текст документа.
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Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», – заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает Ura.ru.
Ранее в интервью CNN он заявил, что украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.
До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело.
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Петиция за высылку посла Украины из Германии набрала больше 25 тыс. голосов
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В Германии создана петиция с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Автор указал, что Мельник «зашел слишком далеко».
«То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – говорится в тексте петиции на сайте change.org, которая набрала уже более 25 тыс. голосов.
Указывается, что посол Мельник больше не приемлем и не соответствует требованиям дипломата. Автор петиции и подписавшее ее потребовали немедленно выслать посла из страны.
Ранее Андрей Мельник заявил, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
В конце марта Мельник потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением по Украине.
Шольц должен заявить, «что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение», посчитал тогда Мельник.
400-тысячный город на Украине остался без воды
В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.
Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.
Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.
Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.
Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации
Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.
В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».
«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.
При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.
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Американские СМИ описали условие нового наступления России на Украине
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Россия может вскоре начать новое наступление, поскольку Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ, сообщают американские СМИ.
«На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю», пояснил NBC чиновник из государственных структур.
Уточняется, что США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление усилится. По оценке США, Россия начнет новое наступление уже в эти выходные или в начале следующей недели.
Между тем, по данным CNN, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ.
«В то время как США отправляют Украине 40 тыс. артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией Байдена, даже это количество может быть израсходовано в течение нескольких дней», – сказал представитель Белого дома CNN.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Между тем, на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того» оружия, которое к тому же «доставляется медленно».
СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
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Стало известно о возобновлении подготовки украинских войск британскими спецназовцами
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Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, сообщает газета Times.
Издание пишет со ссылкой на офицеров двух батальонов украинских войск, что на прошлой и позапрошлой неделях они якобы проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании, передает РИА «Новости».
Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.
Издание напомнило, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.
В министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать изданию информацию о возвращении инструкторов.
Ранее сообщалось, что задержанный в России сторонник «Правого сектора*» приехал из Британии. Также в Совфеде рассказали о пленных военнослужащих стран НАТО.
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Российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием
В районе Одессы российская ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, заявил в субботу, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Также он добавил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма, также ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов ВСУ.
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Украинские военные сбежали с позиций в музее Мариуполя у завода «Азовсталь»
После пожара в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» украинские военные сбежали и оставили свои позиции, но забрали с собой некоторые ценные экспонаты.
«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», – приводит РИА «Новости» слова местного жителя Александра Николаевича.
По его словам, украинские военные базировались на территории музея, расположенного неподалеку от завода «Азовсталь», но недавно сбежали со своих позиций, оставив разоренным сам музей. Сейчас, как рассказал Александр Николаевич, сотрудники пытаются собрать остатки коллекции, но и в период пребывания там украинских войск музейные работники тоже бывали на территории.
«Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер и видели музейную саблю у украинского военного, с ее слов», – рассказал он.
Здание музея сильно повреждено в результате боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты – бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, отдают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.
Ранее Следственный комитет России решил проверить сведения американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых мирных жителей Мариуполя после отступления нацбатальона «Азов».
До этого стало известно о снайперах «Азова», стреляющих по мирным жителям в Мариуполе.
В Минобороны сообщили, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии и наемников
Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, – ложь.
«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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Украина недовольна поставленным Западом оружием
Европа поставляет Украине «не то оружие» и доставка осуществляется слишком долго, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», – написал он на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».
При этом он потребовал предоставить Украине необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.
До этого на Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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Минобороны: В Лимане боевики нацбатальонов пытают сотни местных жителей
Украинские националисты в городе Лиман в ДНР задержали 837 пророссийски настроенных граждан и пытают их, заявил глава Национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С 11 по 15 апреля боевики нацбатальонов провели поквартальные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды и признаки содействия ДНР, сказал Мизинцев, передает ТАСС.
«Всех подозреваемых – достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек – задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны», – уточнил он.
МИД России сообщал, что боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео.
Жена Медведчука призвала обменять своего мужа на двух пленных британцев
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Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
«Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера – Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», – цитирует РИА «Новости» Марченко.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение супруги Медведчука.
«Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.
До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.
В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.
Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.
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Стали известны личные данные боевиков «Правого сектора» в Херсонской области
Офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор*» в СБУ раскрыл российским силовикам данные об участниках 12-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС), в числе которых были участники карательной операции в Донбассе.
Батальон создали в 2014 году для участия в карательной операции в Донбассе, он дислоцировался на территории бывшего общежития государственного предприятия «Опытное хозяйство Новокаховское» Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук, передает РИА «Новости».
Численность военизированного формирования составляла около 30 человек, постоянно на базе находилось порядка 10 человек. В их распоряжении находилось пять ручных подствольных гранатометов, четыре автомата Калашникова и около 10 гранат. Место хранения оружия скрывалось.
В документах приведены установочные данные (паспортные данные, клички и другие сведения, вплоть до номеров мобильных телефонов и личных автомобилей) участников подразделения. В частности, указывается, что командиром был родившийся в 1974 году Вадим Гулько по кличке «Вадос».
Приведены сведения и о других участниках подразделения. В их числе люди, осужденные по уголовным статьям, а также принимающие наркотические препараты.
Ранее в Москве рассказали о зверствах украинских нацбатов в Донбассе.
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Разведка США усомнилась в заявлениях Байдена о «геноциде» на Украине
Заявления главы Белого дома Джозефа Байдена о том, что события на Украине напоминают ему геноцид, вызывают недоумение у американского разведывательного сообщества, сообщил телеканал NBC.
Данные спецслужб не подтверждают мнение президента США Джо Байдена о якобы «геноциде» на Украине. «Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем», – сказал неназванный представитель разведслужб США, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Телеканал отметил, что за последние несколько недель Байден трижды публично высказался вразрез с позицией собственной администрации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
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