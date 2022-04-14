После обстрела в Брянской области получили повреждения около 100 домов

Порядка 100 домов получили ущерб различной степени после обстрела поселка Климово в Брянской области, два из них сгорели полностью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире «Россия-24».

«Был нанесен удар. <…> Нанесли удар по поселку городского типа это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и порядка 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести», – цитирует его ТАСС.

Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.

Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.