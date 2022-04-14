Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле жилых домов в Брянской области

Состояние двоих из семи пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате инцидента в Брянской области пострадали семь человек. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют. Состояние еще троих удовлетворительное», – цитирует ТАСС Кузнецова.

По его словам, пострадавшую беременную женщину в удовлетворительном состоянии, а также ребенка в состоянии средней степени тяжести транспортируют в Брянскую областную больницу. Оказание помощи контролирует Минздрав России, отметил он.

Ранее приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В Следственном комитете России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов.

После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.

Кроме того, 13 апреля был обстрелян из миномета районный пограничный пункт.

В Минобороны предупредили, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.