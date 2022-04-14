|
|
Пентагон: Крейсер «Москва» может добраться до Севастополя своим ходом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Крейсер «Москва» находится наплаву и добирается до Севастополя своим ходом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По мнению Пентагона, ракетный крейсер «Москва» находится на плаву и движется в порт. Причины взрыва на борту судна американцам неизвестны. «У нас еще недостаточно информации», – заявил Джон Кирби в интервью MSNBC.
«Мы не знаем точно, что там произошло… По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта. Это действительно все, что мы знаем», – добавил он.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
|
|
Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах
|
|
Администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил об этом по итогам встречи в формате «два плюс два», в которой также приняли участие министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.
«Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы, может, хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности. И именно таким был диалог, который состоялся у нас сегодня (в понедельник)», – ответил он на вопрос журналиста о том, что США могут сделать, чтобы стать ключевым партнером Индии с точки зрения поставок вооружений, а также добиться от Нью-Дели осуждения спецоперации России на Украине.
Ранее в Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе.
Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США
|
|
Американский президент Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.
По версии Байдена, спецоперация России якобы «привела к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире», передает ТАСС.
«Два крупнейших производителя зерна в мире – Китай, то есть Украина и Россия – не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции – 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», – выступил с утверждением глава американской администрации в ходе выступления в штате Айова на тему роста цен в США, призвав Конгресс «срочно решить эту проблему» с высокой инфляцией в Соединенных Штатах.
В своем выступлении Байден заявил, что делает все, что в его силах, издает указы для замедления роста цен в США. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», – выразил мнение глава американской администрации.
Затем он в очередной раз высказал предположение о том, что российское руководство «рассчитывало на раскол в НАТО, раскол в Евросоюзе, раскол в мире». Коснувшись решения США, а также их союзников и партнеров направить на рынок 240 млн баррелей нефти в течение следующих шести месяцев, Байден выразил мнение, что «страны объединяются ради лишения Москвы «возможности использовать в качестве оружия свои энергоресурсы против американских семей, семей в Европе и по всему миру».
Кроме того, он упомянул о прекращении рядом юридических лиц деловой активности в РФ. «Посмотрите на количество крупных американских компаний, которые самостоятельно, не по моему настоянию, покинули Россию. их более 600, от Exxon до McDonald's», – выступил с утверждением глава администрации Соединенных Штатов.
По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.
Накануне стало известно, что американцы обвиняют Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Индия отвергла советы отказаться от российской нефти
|
|
Индия следит за происходящим и у страны есть понимание, что отвечает ее интересам; страна отвергает призывы не наращивать закупки российской нефти, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.
«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube.
При этом Джайшанкар отметил, что Нью-Дели добивается «прекращения боевых действий» на Украине и принимает меры в гуманитарной сфере – он выступил за диалог и дипломатию.
По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил: администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах.
В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара
Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.
Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.
«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.
Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.
Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне заявили о безуспешных попытках Остина связаться с Шойгу
|
|
Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но со стороны русских вновь не было интереса, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.
В прошлый четверг министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что с середины февраля безуспешно пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу.
В тот же день в Минобороны РФ сообщали, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России
|
|
Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, сообщил источник в российской IT-компании.
«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – передает «Ведомости» сообщение источника.
При этом уточняется, что при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.
Библиотека шрифтов Monotype стала недоступна для пользователей в России 11 апреля. Отмечается, что доступ мог быть закрыт и раньше, официальных уведомлений об этом в его компании не получали.
Как сообщает издание, наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям – например, в пакете Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России. Представитель компании отказался от комментариев по теме о сотрудничестве с Monotype на российском рынке.
Как рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, в России сейчас можно купить пакет Microsoft Office, однако речь идет именно о «коробочном решении».
«Но это именно те «коробки», которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки. Новых партий, по моей информации, не было. Работа шрифтов Monotype в этих решениях должна сохраниться. Microsoft уже купила у Monotype права на эти шрифты. Конечно, Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет», – сказал эксперт.
Креативный директор BBDO Branding Александр Загорский объяснил, что любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у его правообладателя, обращает внимание. «Шрифтовой файл – такой же объект интеллектуальной собственности, как название компании и логотип. Ограничения на шрифты Monotype вводились и ранее. Насколько мне известно, уже в конце 2016 года Monotype отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux НПО «РусБИТех», – добавил Загорский.
По словам управляющего партнера брендингового агентства Depot Алексея Андреева, шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО и любой другой лицензированный продукт, брендинговые и рекламные агентства, но рынок лицензий на использование шрифтов во многом близок к даркнету.
«Times New Roman относится к категории популярных и «отчасти банальных» шрифтов, в дизайнерском сообществе его стараются не использовать. У этого шрифта, как и у многих других, есть целое множество похожих аналогов, которые визуально напоминают его, но де-юре являются другим шрифтом. На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», – отметил Андреев.
Однако закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет российским пользователям использовать их, обращают внимание юристы.
Как сообщил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, это не значит, что российские издательства, производители ПО и другие лица автоматически лишаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности Monotype.
«У правообладателя есть право инициировать досрочное прекращение действующих контрактов, но это может быть сопряжено с какими-то финансовыми потерями для компании в виде неустоек и пени», – добавил он.
Юрист предположил, что ограничение доступа к шрифтам Monotype «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».
«Но российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии – «в силу необходимости защиты интересов государства и общества», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине «геноцидом».
«То, что происходит на Украине, это геноцид», – передает РИА «Новости» заявление Трампа в телефонном интервью телеканалу Fox News.
Накануне Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп США призвал страны мира отказаться от российских вооружений
Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения», – передает РИА «Новости» его слова.
Блинкен отметил, что эта позиция США связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.
Ранее госсекретарь заявил, что администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден обвинил Путина в «геноциде» украинцев
|
|
Президент России Владимир Путин «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», считает американский лидер Джо Байден, подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Байден заявил об этом во время выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, говоря о ценах на бензин. Глава Белого дома заявил, что на семейный бюджет американцев якобы влияет Путин, который «совершает геноцид (на Украине)», передает Deutsche Welle (издание признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Позже он еще раз повторил это определение: «Да, я назвал это геноцидом (...) Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем».
По его словам, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако лично для него это кажется несомненным.
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter: «Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России».
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами Байдена: «Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели».
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия упрекнула Госдеп США в пустой болтовне о применении химоружия на Украине
|
|
Посольство России в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.
«Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», – передает РИА «Новости» заявление посольства.
Посольство России такжее заявило, что у вооруженных сил России нет боевых отравляющих веществ.
«Вооруженные Силы Российской Федерации успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, т.к. наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году», – говорится в заявлении.
Диппредставительство отметило, что подтвержденные Минобороны России данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов вызывают озабоченность. Кроме того, есть вопросы и к происхождению этих веществ.
Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД России заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Политолог назвал положительные последствия от ухода западных компаний из России
|
|
«Сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко. Так он оценил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 85% россиян выразили веру в успех импортозамещения.
«Запад сейчас распространил на всех россиян – вне зависимости от политических взглядов, национальных, религиозных и прочих отличий – формат коллективной ответственности за действия руководства России. Этот критерий коллективной ответственности, который Запад решил взять на вооружение, является проявлением тоталитаризма, фашизм в чистом виде. И кроме того, это работает против самого Запада», – отметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Разрыв ранее сложившихся экономических связей, массовый уход из России западных компаний, многие из которых создавали в нашей стране рабочие места, – могут вызвать определенные трудности, заметил Бондаренко. Но, подчеркнул он, «всегда есть плюсы». От ухода конкурентов, считает политолог, «могут выиграть те кластеры российского бизнеса, что смогут быстро заместить ушедшие компании», – отметил эксперт. Например, сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль, полагает Бондаренко. «Мы встанем перед необходимостью срочного создания собственного софта, которого просто нет в нужных объемах», – заметил собеседник.
Но, рассказывает политолог, у санкций есть не только экономический, но и моральный эффект – они привели к росту патриотических настроений у россиян. «Запад добился в результате своей политики жесточайших санкций прямо противоположного – абсолютной консолидации вокруг решений, принимаемых властью. Тем самым инициаторы санкций сплотили вокруг себя даже колеблющихся и сомневающихся», – констатировал Бондаренко.
Около 50% отнеслась безразлично к приостановке деятельности западных компаний в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. А 85% россиян считают, что отечественные производители в той или иной степени смогут заменить продукцию западных компаний, ушедших с нашего рынка. При этом каждый пятый опрошенный считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД